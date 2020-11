São Paulo vence o Flamengo de novo e está na semifinal da Copa do Brasil

O São Paulo voltou a ganhar do Flamengo e está na semifinal da Copa do Brasil. Após vencer a ida por 2 a 1 no Maracanã, a equipe tricolor fez 3 a 0 no Morumbi nesta quarta-feira e vai enfrentar o Grêmio na próxima fase da competição. O time gaúcho se classificou ao eliminar o Cuiabá, também nesta quarta.

Os três gols foram marcados no segundo tempo, duas vezes por Luciano e uma por Pablo. O Flamengo até teve chance de diminuir quando o placar estava 2 a 0, mas Vitinho isolou cobrança de pênalti. O sistema defensivo do São Paulo funcionou, e o time carioca sentiu falta de seus principais goleadores, Gabigol e Pedro, ambos lesionados.

O São Paulo aumentou a freguesia sobre Rogério Ceni. Agora são sete jogos entre o clube e o ídolo como adversário, com cinco vitórias e dois empates. Além disso, o treinador já havia sido eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo quando comandava o Fortaleza, nas oitavas de final.

O jogo no Morumbi teve um primeiro tempo mais estudado, quase sem chances de gol. As equipes pressionavam a saída de bola e não davam espaço para a criação de jogadas. No segundo, porém, o São Paulo abriu o placar logo no primeiro minuto. Daniel Alves cruzou de perna esquerda e Luciano desviou para o fundo da rede. O assistente chegou a marcar impedimento, mas o árbitro de vídeo confirmou o gol.

O Flamengo havia voltado do intervalo com Éverton Ribeiro, que atuou na terça-feira pela seleção brasileira na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu. O meia iniciou a recuperação física logo após o duelo das Eliminatórias e ficou à disposição de Rogério Ceni.

Só que o gol do São Paulo atrapalhou os planos do time rubro-negro. E Luciano ampliou aos 10, de cabeça, aproveitando cruzamento na medida de Reinaldo. O atacante tem sido fundamental para a boa fase da equipe, assim como Brenner, que tinha marcado os dois gols no duelo de ida no Maracanã.

O Flamengo até teve chance de diminuir o placar. Willian Arão cabeceou, a bola pegou no braço de Brenner e o árbitro marcou pênalti após ver o lance no monitor. Vitinho cobrou muito mal, por cima do gol de Tiago Volpi.

A perda do pênalti desanimou o Flamengo, que tinha dificuldades para criar as jogadas. O São Paulo teve boa atuação defensiva, sem dar muitos espaços para o rival, e ainda aproveitou falha de Willian Arão para marcar o terceiro, com Pablo, já aos 39. O volante flamenguista reclamou de falta de Daniel Alves na jogada, mas o árbitro de vídeo não chamou o juiz para revisar o lance.

O São Paulo chega embalado para a semifinal contra o Grêmio. Além de passar sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o time tem o melhor aproveitamento dos pontos no Campeonato Brasileiro - está em terceiro lugar, com três jogos a menos do que o vice-líder Internacional e do que o líder Atlético-MG.

A boa fase do São Paulo empolga a torcida, que foi para frente do Morumbi e fez grande festa na chegada do ônibus e durante toda a partida. Apesar de bonitas, as imagens preocupam por causa da aglomeração de centenas de torcedores em meio à pandemia de coronavírus. A minoria usava máscara.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 0 FLAMENGO

SÃO PAULO - Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo (Léo); Luan, Sara (Hernanes), Igor Gomes (Vitor Bueno) e Daniel Alves; Luciano (Pablo) e Brenner (Tchê Tchê). Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO - Diego Alves; Matheuzinho, Thuler (Pepê), Léo Pereira e Renê; Arão, Gerson, Arrascaeta (Lázaro); Vitinho (Pedro Rocha), Michael (Éverton Ribeiro) e Bruno Henrique (Lincoln). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Luciano, a 1 e aos 10, e Pablo, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio.

CARTÃO AMARELO - Gerson.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).