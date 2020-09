São Paulo vai pedir imagens do VAR do lance de gol anulado contra o Atlético-MG

São Paulo perdeu para o Atlético-MG no Mineirão - (Foto: Divulgação)

O São Paulo vai pedir à Comissão Nacional de Arbitragem as imagens do VAR do lance do gol anulado de Luciano na derrota para o Atlético-MG, na quinta-feira, no Mineirão, em rodada do Brasileirão. O clube paulista entende que a imagem divulgada até agora pela CBF é inconclusiva.

Pouco depois da partida, o São Paulo já havia questionado o lance por meio de suas redes sociais. "Imagens de Atlético x São Paulo. Nós também não temos uma que mostre Luciano impedido. Não é desculpa pelo resultado, mas na vitória, no empate ou na derrota, exigiremos critérios claros", escreveu o clube na divulgação das fotos do jogo.

O técnico Fernando Diniz também ficou na bronca com a arbitragem. "Se o VAR tem razão, que as imagens venham para termos mais sossego. Até agora ninguém entende por que o VAR anulou o gol", disse o treinador na entrevista coletiva após a derrota por 3 a 0.

O São Paulo já realizou uma reclamação formal sobre o VAR nos últimos dias, questionando agressão de Jô no zagueiro Diego Costa no clássico contra o Corinthians, no domingo passado. O STJD denunciou o atacante corintiano, que pode pegar até 12 jogos de gancho.