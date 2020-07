São Paulo inscreve Gonzalo Carneiro para o mata-mata do Paulistão

Gonzalo Carneiro em treino do São Paulo - (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

O São Paulo inscreveu o atacante Gonzalo Carneiro para as quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Mirassol, na quarta-feira, no Morumbi. O uruguaio não atua desde ano passado por causa de uma suspensão por doping. Gonzalo Carneiro entrou na lista do Paulistão na vaga do jovem atacante Galeano.

No fim de março, Carneiro ficou livre para retornar para o São Paulo ao ter a sua suspensão por doping reduzida para 12 meses em julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AP). A pena inicial havia sido de dois anos.

Carneiro testou positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em 16 de março de 2019, em exame realizado após a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Palmeiras, em partida disputada no estádio do Pacaembu e válida pelo Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o uruguaio foi titular e atuou pelos 90 minutos.

Após a pena, Carneiro teve seu contrato com o São Paulo suspenso. O vínculo é válido até o fim de março de 2021. Ele foi comprado em abril de 2018 junto ao Defensor, time do seu país. Com 24 anos, o atacante soma 24 jogos disputados pelo São Paulo, o último em 14 de abril de 2019, com apenas um gol marcado.