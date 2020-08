São Paulo anuncia o acerto da troca com o Grêmio de Everton por Luciano

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante Luciano, que estava no Grêmio. O jogador, de 27 anos, acertou contrato até 31 de dezembro de 2022, com possibilidade de prorrogação até o final de 2023.

Luciano veio para o Morumbi em troca do meia-atacante Everton, que estava no time paulista desde 2018 e tinha contrato até junho de 2021. Ele disputou 70 jogos e marcou oito gols.

Revelado no Anápolis, de Goiás, Luciano se profissionalizou no Atlético-GO. Em 2013, foi emprestado ao Avaí e despertou o interesse do Corinthians, time no qual foi campeão brasileiro em 2015. No mesmo ano disputou os Jogos Pan-Americanos de Toronto pela seleção brasileira e ficou com a medalha de bronze, sendo o artilheiro do torneio, com cinco gols.

Em 2016, atuou pelo Leganés, da Espanha e na temporada seguinte jogou no Panathinaikos, da Grécia. Em 2018, retornou ao Brasil para reforçar o Fluminense, que foi dirigido em 2019 por Fernando Diniz: foi o artilheiro do time com 15 gols em 31 jogos, cinco na Copa do Brasil, competição que terminou como o principal goleador.

Na temporada passada, foram mais 20 gols (15 pelo Fluminense e cinco pelo Grêmio), em 51 jogos. No dia 2, o atacante fez o gol da vitória (4 a 3) sobre o Novo Hamburgo, que garantiu os gremistas na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho.