São Paulo anuncia contratação do atacante Bruno Rodrigues, o 1º reforço de 2021

Bruno Rodrigues é anunciado oficialmente - (Foto: Divulgação)

Após a chegada do treinador argentino Hernán Crespo e dos novos integrantes da comissão técnica, o São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do primeiro reforço para 2021. Trata-se do atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que chega por empréstimo junto ao Tombense-MG até dezembro deste ano - com possibilidade de compra ao término deste período.

O jogador foi o principal destaque da Ponte Preta na temporada de 2020, sendo o artilheiro, com 11 gols, e também maior garçom, com 12 assistências, na disputa de três competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Bruno Rodrigues já realizou os exames médicos, assinou o vínculo com o São Paulo e esteve no CT da Barra Funda, na terça-feira, onde conheceu os novos companheiros e recebeu as boas-vindas dos integrantes da comissão técnica e da diretoria de futebol.

Natural de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, o atacante chegou nas categorias de base do Athletico-PR em 2014. Durante o seu processo de formação, para adquirir experiência, foi emprestado para o Joinville, em 2017, e para o Doxa Katokopia, do Chipre, em 2018.

Atacante que joga pelas pontas, o jogador foi tricampeão do Campeonato Paranaense pelo Athletico-PR - em 2016, 2018 e 2019. Após a conquista do último torneio estadual, o atleta foi cedido para o Paraná e atuou em 30 das 38 rodadas da Série B daquele ano, balançando as redes três vezes.

Em 2020, chegou ao futebol paulista para defender a Ponte Preta. Na disputa do Paulistão, Bruno Rodrigues marcou quatro gols em 14 partidas pela equipe campineira. Depois, foi um dos destaques da Série B com outros sete gols. Ao todo, o atleta participou de 47 jogos na temporada, tendo participado de 23 gols.

Antes de acertar com o São Paulo, Bruno Rodrigues recusou propostas de renovação com a Ponte Preta e investidas do Cruzeiro, do Ceará e do Fluminense.