Santos anuncia oitavo patrocinador para as camisas do time masculino principal - ( Foto: Estadão )

A Konami, empresa japonesa de jogos eletrônicos, é o novo patrocinador do time do Santos e vai estampar o logotipo do PES 2021 dentro dos números da camisa da equipe masculina principal.

Uniformes de treinamento, das equipes das categorias de base e do futebol feminino também vão ter a marca, que se torna o oitavo parceiro do clube. Philco, Oceano B2B, Tekbond, Foxlux, Casa de Apostas, Kicaldo, Unicesumar e Kodilar são os outros.

Nos dois jogos contra o Boca Juniors, válidos pela semifinal da Copa Libertadores, a Tekbond vai ocupar o espaço master da camisa, ao invés da altura do peito.

O primeiro duelo pela vaga na final da principal competição sul-americana vai ocorrer nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Buenos Aires, no tradicional estádio de La Bombonera. O jogo de volta acontece dia 13, na Vila Belmiro.