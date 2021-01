Sainz reage e ganha a sexta etapa do Rally Dakar; Peterhansel segue na liderança

Carlos Sainz foi o destaque do dia no Rally Dakar - ( Foto: Estadão/Franck Fife/AFP )

Atual campeão, o espanhol Carlos Sainz mostrou nesta sexta-feira que está na luta por mais um título nos carros do Rally Dakar, que está em sua segunda edição da história na Arábia Saudita. Na sexta etapa disputada entre as cidades de Buraydah e Hail, que teve a distância encurtada em 100 km e início atrasado em 90 minutos após diversos competidores terminarem a quinta especial, no dia anterior, muito tarde, o piloto da equipe Mini completou os 348 km cronometrados com o tempo de 3h38min27s.

Sainz liderou a etapa desde o primeiro ponto de marcação de tempo e terminou com a vitória. Foram quatro segundos de vantagem para o local Yazeed Al Rajhi, que foi o segundo colocado. O príncipe catariano Nasser Al-Attiyah, vencedor de três especiais até agora, terminou no terceiro lugar.

A liderança na classificação geral segue nas mãos do francês Stéphane Peterhansel, que foi o quarto colocado nesta sexta-feira, ficando de fora do Top 3 em uma etapa pela primeira vez nesta edição. A vantagem para Al-Attiyah caiu para 5min53s. Sainz, que sofreu com erros de navegação em dias anteriores, é o terceiro no geral com 40 minutos de desvantagem.

O francês Sébastien Loeb teve um dia para esquecer. O francês eneacampeão mundial de rali estava no Top 5 no início da prova e menos de 1 minuto atrás do líder Sainz até sofrer uma quebra de suspensão, precisando da ajuda da equipe de assistência para retornar.

A dupla brasileira formada por Guiga Spinelli e Youssef Haddad terminou na 15.ª colocação, 40 minutos atrás do vencedor. No geral, os dois ocupam a 14.ª posição.

MOTOS - A sexta etapa das motos viu mais uma vitória de Joan Barreda, a terceira do espanhol nesta edição, se colocando de vez na briga pelo título da categoria. O piloto da Honda terminou a especial em 3h45min27s. Passou a linha de chegada 13 segundos na frente do botsuano Ross Branch, o segundo colocado. O australiano Daniel Sanders ficou em terceiro, seguido pelo americano Ricky Brabec e pelo austríaco Matthias Walkner.

Na classificação geral, o australiano Toby Price assumiu a liderança e agora está 2min16s à frente do argentino Kevin Benavides, agora segundo colocado. O chileno José Ignacio Cornejo, Branch e o francês Xavier de Soultrait completam os cinco melhores. Vencedor do dia, Barreda é apenas o sétimo.

Nos UTVs, o Brasil não foi bem nesta sexta-feira com Gustavo Gugelmin, que faz parceria com o americano Austin Jones. Os dois cruzaram a linha de chegada em quarto lugar e agora ocupam a segunda colocação na classificação geral. Já Reinaldo Varela e Maykel Justo terminaram a etapa na sétima posição e estão no sétimo posto na competição.

Neste sábado, os pilotos do Rally Dakar ganham uma folga e voltam às atividades no domingo, com a sétima etapa entre as cidades de Hail e Sakaka, com 471 km de especial e total de 737 km.