Ronaldo retribui elogios a Neymar e prevê novos recordes do camisa 10

Neymar homenageou Ronaldo ao marcar os três gols diante do Peru e superá-lo na artilharia da seleção brasileira. Nesta quarta-feira, o Fenômeno retribuiu os elogios do camisa 10 e previu a quebra de novos recordes pelo astro de Tite.

Com os três gols em Lima, Neymar agora soma 64 na seleção brasileira, diante de 62 marcados por Ronaldo. Está na segunda colocação, atrás apenas de Pelé, com 77. Vale lembrar que o Rei fez outros 27 gols pelo Brasil em jogos não oficiais.

Após a marca histórica, Neymar usou as redes sociais para mandar uma mensagem ao ex-camisa 9 do Brasil. "Todo meu respeito por ti, Fenômeno", publicou. A resposta veio no mesmo tom e regada de elogios.

"Todo o meu respeito por ti Neymar Jr! Joga muito, dá assistência, toca, dribla e goleia. O céu é o limite. Voa, moleque! Que história linda você está escrevendo. Um jogador completo e cada vez mais maduro. Craque!", iniciou o post o Fenômeno.

Depois, listou a vida de superação de ambos e previu novas marcas de Neymar. "Sei o quanto a amarelinha é pesada e lidar com a pressão fora de campo, às vezes, é mais desafiador do que a própria bola no pé. Agora me diga você: da onde viemos, onde chegamos, quem vai nos dizer o que é impossível? Siga confiando nos seus instintos, porque o talento é seu e ninguém pode tirar de você. Tem muito recorde para superar e as suas marcas pra deixar. Orgulho de ver um brasileiro no topo!", disse Ronaldo.

Neymar, agora, caminha para bater a marca de Pelé. Mas pode, também, brigar para ser artilheiro brasileiro numa Copa e tentar repetir Jairzinho, que anotou em todos os jogos da campanha do título de 1970.