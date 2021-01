Ronald Koeman confirma a volta de Messi em jogo do Barcelona contra o Huesca

O técnico Ronald Koeman - (Foto: Alejandro Garcia/EFE)

O craque argentino Lionel Messi está confirmado para o primeiro jogo do Barcelona em 2021. De fora da partida contra o Eibar na última terça-feira, a primeira após a folga para os festejos de Natal, o jogador foi relacionado pelo técnico holandês Ronald Koeman para o duelo contra o Huesca, neste domingo, fora de casa, pela 17.ª rodada.

"Messi está apto e ansioso para realizar qualquer atividade, já que treinou nos dias 30 e 31, enquanto os outros deram uma festa", disse Koeman, neste sábado, em entrevista coletiva, ressaltando o profissionalismo do atleta argentino.

O treinador não se omitiu ao ser perguntado sobre a situação de Messi no Barcelona, já que desde sexta-feira ele está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Seu atual compromisso termina em 30 de junho deste ano.

"Acho que você tem que ver a situação dele, onde ele deu a entrevista e disse que não quer mais tomar a decisão. Como qualquer jogador que encerra seu contrato, ele é livre para decidir o que quer e como quer. Ele mostrou que quer o melhor para esta equipe. Não vejo nenhum problema se você não decidir agora. Não precisamos ficar nervosos ou preocupados", afirmou o holandês.

Koeman lamentou ainda a lesão do brasileiro Philippe Coutinho, que passou neste sábado por uma cirurgia no joelho esquerdo e ficará cerca de três meses em recuperação. "É uma perda importante. Se falarmos do Ansu (Fati), do Piqué, do Sergi Roberto... quase todos já foram titulares dessa equipe. Falta gente. É um problema. Trabalhamos com os que estão disponíveis, que tentam fazer o máximo, mas nós faltam pessoas de qualidade".