Roma vence e segue em 3º no Italiano; Napoli volta ao G4 com triunfo fora de casa

Roma vence e segue em 3º no Italiano; Napoli volta ao G-4 com triunfo fora de casa

Com Milan e Inter de Milão mais à frente na disputa pela liderança do Campeonato Italiano, a luta para não perder os ponteiros de vista e pelas duas vagas restantes no G4 - a zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - está acirrada. Neste domingo, pela 15.ª rodada, Roma, Napoli e Atalanta se deram bem com importantes vitórias, com destaque para os dois últimos, que golearam seus adversários.

O time mais próximo dos rivais de Milão é a Roma, que sofreu para derrotar a Sampdoria por 1 a 0, no estádio Olímpico, em Roma. O gol da vitória saiu somente aos 27 minutos do segundo tempo com o centroavante bósnio Edin Dzeko, após assistência de Rick Karsdorp. Assim, o clube romano segue em terceiro lugar com 30 pontos, seis a menos que a líder Inter de Milão.

Logo atrás da Roma, agora com 28 pontos e um jogo a menos, está o Napoli, que voltou ao G4 com a goleada de 4 a 1 sobre o Cagliari, mesmo jogando fora de casa. O destaque do jogo foi o meia polonês Piotr Zielinski, autor dos dois primeiros gols dos napolitanos. Os outros foram do mexicano Hirving Lozano e do italiano Lorenzo Insigne, em cobrança de pênalti. O brasileiro João Pedro fez para os mandantes.

O Napoli retornou ao grupos dos quatro primeiros colocados graças à Atalanta. Em casa, o time de Bérgamo goleou o Sassuolo, agora em quinto lugar com 26 pontos, por 5 a 1. O centroavante colombiano Duván Zapata brilhou ao balançar as redes por duas vezes. O compatriota Luis Muriel, Matteo Pessina e Robin Gosens marcaram os outros gols dos donos da casa, que subiram para a sexta colocação, com 25 pontos. O zagueiro romeno Vlad Chiriches descontou para os visitantes.

Em outros jogos deste domingo, destaque para a vitória do Torino sobre o Parma por 3 a 0, em Parma. O resultado positivo fez a equipe de Turim saltar da lanterna para a 16.ª colocação, agora fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos.

Os demais resultados da rodada foram: Fiorentina 0 x 0 Bologna, Genoa 1 x 1 Lazio e Spezia 0 x 1 Verona.