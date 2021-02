Roma, Milan e Manchester United garantem vaga nas oitavas de final da Liga Europa

Jogadores do Manchester United comemoram gol na vitória diante da Real Sociedad - (Foto: Massimo Pinca/Reuters)

Roma e Milan honraram o futebol italiano, que não vem acumulando bons resultados nas competições europeias, e garantiram, nesta quinta-feira, 25, vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O Manchester United também se classificou, ao só empatar sem gols com a Real Sociedad, na Inglaterra.

Depois de vencer o Braga, em Portugal, no jogo de ida por 2 a 0, a Roma ratificou sua superioridade, ao marcar 3 a 1, na capital italiana. Dzeko, Perez e Mayoral fizeram os gols do time vencedor, enquanto Cristante (contra) fez o único gol dos visitantes.

O Milan sofreu um pouco ao só empatar, por 1 a 1, com o Estrela Vermelha. A classificação da equipe milanesa só veio no gol qualificado por ter feito dois gols fora de casa no primeiro jogo, quando houve empate por 2 a 2.

Em ritmo de treino, o Manchester United não se esforçou frente à Real Sociedad e ficou no empate por 0 a 0, pois havia vencido o duelo de ida por 4 a 0.

Duas decepções foram registradas. Em Leicester, o time local precisava de uma vitória simples, depois de empatar sem gols no primeiro jogo, mas perdeu para o Slavia Praga por 2 a 0. Em Eindhoven, na Holanda, o PSV estava garantido até os 43 minutos da etapa final, quando vencia por 2 a 0 o Olympiacos e devolvia com juros a derrota por 4 a 2 no confronto de ida, mas Ahmed Hassan Koka marcou para o time grego.

O suíço Young Boys foi até a Alemanha e bateu o Bayer Leverkusen por 2 a 0 e chegou a 6 a 3 no placar agregado. Já o russo Krasnodar reverteu a situação, ao derrotar o Dínamo Zagreb por 1 a 0, depois de perder por 3 a 2 na Croácia. E o ucraniano Dínamo de Kiev foi buscar a vaga na Bélgica, depois de bater o Brugge por 1 a 0. Os dois times haviam empatado na Ucrânia por 1 a 1.