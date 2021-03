Roger marca e Internacional de Limeira vence o Novorizontino pelo Paulistão

Foto: Roberto Gardinalli

Com um gol do experiente atacante Roger, a Internacional de Limeira respirou aliviada na tarde deste sábado, ao vencer o Novorizontino, por 1 a 0, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

A Internacional somou seus primeiros três pontos e dorme na vice-liderança do Grupo A. Por outro lado, o Novorizontino continua sem vencer, ficando como terceiro colocado do Grupo C, com dois pontos.

A partida começou lá e cá em Limeira, mas aos poucos a Internacional foi dominando as ações. Depois de acertar o travessão ao completar cruzamento de Matheus Alexandre, Roger abriu o placar aos 36 minutos. O atacante recebeu de Tcharlles e bateu no canto de Giovanni.

O empate do Novorizontino só não veio antes do intervalo porque Rafael Pin fez grande defesa em finalização de Murilo Rangel, que pegou de primeira cruzamento de Danielzinho.

O Novorizontino volta a campo no próximo sábado, contra o São Paulo, às 16h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Dois dias depois, na segunda-feira, a Inter de Limeira encara o Mirassol, às 19 horas, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. As partidas são válidas pela quarta rodada.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 1 X 0 NOVORIZONTINO

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Matheus Alexandre, Thalisson Kelven, Léo e Bruno Xavier (Rafael Santos); Deivid, Igor Henrique (Pedro do Rio) e Rondinelly; Lucas Batatinha (Felipe Saraiva), Tcharlles e Roger (Lucas Balardin). Técnico: Thiago Carpini.

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Rodrigues (Ricardo Luz), Edson Silva, Bruno Aguiar e Paulinho; Adilson Goiano (Willean Lepu), Barba (Léo Baiano) e Murilo Rangel (Guilherme Queiroz); Danielzinho, Cléo Silva (Douglas Baggio) e Jenison. Técnico: Léo Condé.

GOL - Roger, aos 36 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Paulo Cesar Francisco

CARTÕES AMARELOS - Bruno Xavier (Inter de Limeira); Adilson Goiano e Bruno Aguiar (Novorizontino)

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).