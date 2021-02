Roger Machado visita CT do Fluminense e tem apresentação marcada para o sábado

O técnico Roger Machado visitou, nesta terça-feira à tarde, o Centro de Treinamento Carlos Castilho, do Fluminense. O treinador foi acompanhado pelo presidente Mário Bittencourt e pelo diretor executivo de Futebol, Paulo Angioni.

Roger vai estar no Maracanã, quinta-feira, quando vai assistir ao jogo do time das Laranjeiras contra o Fortaleza pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time ainda será dirigido em campo pelo interino Marcão, cujo trabalho garantiu o time na disputa da Copa Libertadores.

O novo treinador, de 45 anos, vai ser apresentado oficialmente neste sábado na sede do clube. Na oportunidade, Roger vai revelar projetos para o time e a equipe com a qual vai trabalhar. Sem clube desde setembro, quando foi demitido no Bahia, o profissional assinou contrato de dois anos.

O início de carreira de Roger foi como auxiliar técnico no Grêmio. Como treinador, trabalhou no Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Bahia. Ele foi campeão mineiro de 2017 pelo Atlético e bicampeão baiano, em 2019 e 2020.