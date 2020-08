Rockets superam grande atuação de Antetokounmpo e batem Bucks pela rodada da NBA

Os Blazers seguem na briga por uma vaga nos playoffs. - ( Foto: S. Lesser/EFE)

A retomada da NBA dentro da "bolha" criada pela liga no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, tem levado aos torcedores em casa, ligados na TV ou na internet, jogos eletrizantes do início ao fim nesta reta decisiva da temporada regular. Foi o que aconteceu na rodada de domingo com as vitórias de Houston Rockets e Boston Celtics contra Milwaukee Bucks e Portland Trail Blazers, respectivamente.

No triunfo da equipe do Texas por 120 a 116 sobre o atual líder da competição, o destaque ficou mais uma vez para a dupla de astros Russell Westbrook e James Harden. O primeiro anotou 31 pontos, pegou seis rebotes e distribuiu oito assistências, enquanto que o "Barba" contribuiu com 24 pontos, sete rebotes, sete assistências e seis roubos. Os dois ainda tiveram grande ajuda de Robert Covington, que fez 15 pontos e pegou sete rebotes.

Com o resultado positivo, os Rockets chegaram à 42.ª vitória, contra 24 derrotas, e subiram duas posições, agora na quarta, na Conferência Oeste, enquanto que os Bucks conheceram o 13.º revés em 67 partidas, ainda em primeiro lugar no Leste e na classificação geral.

Pela franquia de Wisconsin, o ala-pivô grego Giannis Antetokounmpo foi o grande destaque com 36 pontos, 18 rebotes e oito 8 assistências. Khris Middleton anotou 27 pontos e coletou 12 rebotes e o pivô Brook Lopez marcou 23 pontos e pegou mais 12 rebotes.

Também com o placar final apertado, os Celtics derrotaram o Portland Trail Blazers por 128 a 124 e venceram a primeira depois da retomada da temporada - haviam perdido para os Bucks na última sexta-feira. O ala Jayson Tatum foi o grande nome com 21 de seus 34 pontos somente na primeira metade do jogo. Jaylen Brown foi o segundo maior pontuador com 30. Eficiente no ataque, Gordon Hayward também teve destaque com seus 22 pontos e oito rebotes.

Pelo lado dos Blazers, o grande destaque foi Damian Lillard, com 30 pontos e 16 assistências, igualando sua maior marca em passes para cesta. O pivô Jusuf Nurkic também teve grande atuação, terminando com 30 pontos, nove rebotes e cinco assistências.

Os Blazers seguem na briga por uma vaga nos playoffs. Em nono lugar na Conferência Oeste, com 30 vitórias e 38 derrotas, a equipe quer se manter na cola do Memphis Grizzlies para jogar a repescagem. Os Celtics, por sua vez, já estão garantidos na fase final - estão na terceira posição do Leste, com 44 triunfos e 22 derrotas.

Confira a rodada de domingo da NBA:

Brooklyn Nets 118 x 110 Washington Wizards

Boston Celtics 128 x 124 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 108 x 106 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 132 x 116 Sacramento Kings

Houston Rockets 120 x 116 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 117 x 115 Phoenix Suns

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Miami Heat x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Washington Wizards x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Los Angeles Lakers