Rivais investem em contratações para tirar domínio de Liverpool e City no Inglês

Técnico Lampard ao lado de Kai Havertz - (Foto: Divulgação/Chelsea)

A temporada 2020/2021 do Campeonato Inglês terá início neste sábado. Mais uma vez, Liverpool e Manchester City, que se revezam na primeira e segunda colocação do torneio há dois anos, são os favoritos ao título. No entanto, o restante do chamado "Big Six", grupo formado pelos seis maiores clubes da Inglaterra que conta ainda com Arsenal, Chelsea, Manchester United e Tottenham, se prepara para atrapalhar a disputa dos dois últimos campeões. Tirando o United, essas equipes investiram forte na janela de transferências e apostam em novas contratações para tornarem seus elencos mais competitivos.

Dentre eles, o Chelsea, que teve a sua permissão para atuar no mercado da bola restabelecida pela Fifa, foi quem mais gastou dinheiro. Ao todo gastou cerca de 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão) para a aquisição de novos reforços. Foram três atletas para o sistema ofensivo e os outros três para o sistema defensivo.

Os atacantes são Kai Havertz, que chega do Bayern Leverkusen por cerca de 72 milhões de libras (R$ 502,5 milhões), Timo Werner, que vem do RB Leipzig e custou 47,7 milhões de libras (R$ 332,9 milhões), e Hakim Ziyech, que chega do Ajax por 36 milhões de libras (R$ 251,2 milhões).

Já os zagueiros são Ben Chilwell, que vem do Leicester City e custou 45,2 milhões de libras (R$ 315,5 milhões), Malang Sarr, ex-Nice, e Thiago Silva, ex-Paris Saint-Germain. Ambos não geraram despesas ao clube inglês. "Estou muito feliz de me juntar ao Chelsea. Estou encantado de fazer parte desse time empolgante para a próxima temporada. Estou aqui para brigar por títulos", declarou o defensor brasileiro em sua apresentação.

Segundo a imprensa inglesa, o Chelsea ainda busca um goleiro para substituir o espanhol Kepa Arrizabalaga. O atual titular não transmite confiança ao treinador Frank Lampard em decorrência de suas atuações irregulares.

O Arsenal, atual campeão da Copa da Inglaterra diante do Chelsea, por sua vez focou em recrutar peças para o setor defensivo. Ao todo, são quatro jogadores na posição para reforçar o elenco do técnico espanhol Mikel Arteta.

São eles: Gabriel Magalhães, ex-Lille, que custou cerca de 27 milhões de libras (R$ 188,5 milhões); William Saliba, que chega do Saint-Étienne por 27 milhões de libras (R$ 188,5 milhões); Pablo Marí, ex-Flamengo, que custou 7,2 milhões de libras (R$ 50,3 milhões), e o lateral Cédric, ex-Southampton, que chega sem custos.

O único investimento no setor ofensivo foi a contratação do meia-atacante William, que deixou o Chelsea após sete temporadas. O brasileiro veio de graça e assinou um contrato válido por três anos. "Ele tem as características que eu preciso. É o tipo de jogador que, quando as coisas estão difíceis na partida, chama a responsabilidade, procura jogo e coloca o time adversário em perigo", disse Arteta.

Já o Tottenham fez quatro contrações: o meio-campista Lo Celso, ex-Betis, que chega por 29,5 milhões de libras (R$ 200 milhões), o lateral-direito Matt Doherty, que veio do Wolverhampton por 16,5 milhões de libras (R$ 113 milhões), o meio-campista Pierre-Emile Höjbjerg, ex-Southampton, por 15 milhões de libras (R$ 104 milhões) e o goleiro Joe Hart, que chaga do Burnley sem custos.

Ao contrário de seus colegas do "Big Six", que apostaram em novas contratações, o Manchester United acredita na força de seu atual elenco. O clube contratou apenas um reforço: o meia Donny van de Beek, ex-Ajax, por cerca de 35 milhões de libras (R$ 245 milhões).

No entanto, há uma explicação para o baixo investimento em novos jogadores. Na temporada passada, o Manchester United foi um dos clubes que mais desembolsou em contratações. Ao todo, 192,6 milhões de libras (R$ 1,3 bilhão) foram direcionados para a aquisição de reforços como Harry Maguire, Bruno Fernandes e Aaron Wan-Bissaka.