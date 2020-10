Richarlison treina com bola e está liberado para a estreia da seleção brasileira

Richarlison estará em campo novamente no treinamento marcado para as 15h30 desta quarta-feira - (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Richarlison foi liberado para participar dos treinos junto com o restante do grupo da seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O atacante do Everton se recuperou de um entorse no tornozelo esquerdo e está à disposição do técnico Tite para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 diante da Bolívia, na próxima sexta-feira, às 21h30. Sem limitações, o jogador fez a primeira atividade com bola na manhã desta quarta-feira e está confirmado para o trabalho da tarde.

Quem comandou o treinamento nesta manhã foi o preparador físico Fábio Mahseredjian, enquanto o médico Rodrigo Lasmar e o fisioterapeuta Ricardo Sasaki acompanhavam a atividade de perto. Richarlison fez diversos movimentos de aceleração, rotação, saltos e deslocamentos laterais antes de finalizar o trabalho com chutes a gol.

O atacante está livre do problema no tornozelo após ter sofrido uma entrada dura na vitória do Everton por 4 a 2 sobre o Brighton no último sábado, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Na ocasião, o brasileiro caiu no gramado gritando de dor e chorando. A lesão, porém, não foi grave e, como não se queixou mais de dores, Richarlison está apto para jogar.

"Ele se apresentou ainda com um pouco de desconforto no tornozelo, também vindo de uma viagem longa. Esses dois dias foram importantes para que a gente pudesse recuperar melhor o atleta. Ele trabalhou muito bem hoje pela manhã, não relatou nenhuma queixa, se sentiu muito bem e isso nos dá uma condição de evoluir e liberá-lo para treinar juntamente com o grupo", explicou o médico Rodrigo Lasmar.

Richarlison estará em campo novamente no treinamento marcado para as 15h30 desta quarta-feira. Tite comandará a última atividade deste período na Granja Comary. No trabalho de terça, o treinador esboçou a possível escalação para o jogo contra a Bolívia. Em treino sem goleiros no gramado, ele indicou que deve escalar a seguinte formação: Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro e Bruno Guimarães; Everton Cebolinha, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.

Ainda nesta noite, a delegação da seleção brasileira embarca para São Paulo para a estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas. Brasil e Bolívia se enfrentam na Neo Química Arena, onde a equipe treinará na quinta-feira, véspera da partida. Depois do confronto com os bolivianos, a seleção terá pela frente o Peru, em Lima, na terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias.