Reservas decidem, Liverpool vira sobre o West Ham e lidera o Inglês

Português Diogo Jota decidiu o jogo no estádio de Anfield - (Foto: Twitter/Liverpool)

Com atuação decisiva de jogadores reservas, o Liverpool sofreu neste sábado, mas derrotou o West Ham por 2 a 1, no Anfield, e alcançou a liderança provisória do Campeonato Inglês. Diogo Jota, uma das apostas da equipe para esta temporada, marcou o gol da virada e da vitória aos 39 minutos do segundo tempo.

O segundo triunfo seguido na competição deixou a equipe de Jürgen Klopp na primeira colocação da tabela, com 16 pontos, três à frente do Everton, que enfrentará o Newcastle, fora de casa, no domingo. O West Ham, por sua vez, soma oito pontos e ocupa o 13º lugar da classificação.

Neste sábado, Klopp escalou a desfalcada zaga do Liverpool com Nathaniel Phillips e o experiente Joe Gomez. Phillips substituiu o brasileiro Fabinho, que se machucou em jogo da Liga dos Campeões no meio de semana. O volante estava atuando improvisado na zaga para substituir outro lesionado, o titular Van Dijk. Em seu primeiro teste, o novo zagueiro não comprometeu e protagonizou bons lances.

Quem quase comprometeu foi Joe Gomez. Logo aos 9 minutos, após levantamento na área, o zagueiro do Liverpool desviou mal de cabeça e entregou nos pés de Pablo Fornals, que mandou no canto e abriu o placar.

O empate dos anfitriões veio apenas no fim da etapa. Aos 41, cobrou pênalti que ele mesmo sofreu. Ele acertou forte chute no centro do gol e empatou o duelo.

Sem exibir a mesma velocidade que tornou famoso o estilo de jogo da equipe nos últimos anos, o Liverpool atuava com mais lentidão, cercando à área do West Ham em busca de uma brecha para chegar à virada.

Este espaço surgiu aos 31 minutos. Diogo Jota, que acabara de entrar em campo, mandou para as redes. Mas o gol acabou sendo anulado por conta de falta de Mané antes da finalização certeira do companheiro de time.

Oito minutos depois, o português não desperdiçou a nova chance. Um lindo passe rasteiro de Shaqiri, entre os zagueiros do West Ham, encontrou Diogo Jota em grande situação quase na marca do pênalti. Ele bateu na saída do goleiro Lukasz Fabianski e decretou a virada no placar.

Tanto o responsável pela assistência quanto o autor do gol haviam entrado em campo apenas 15 minutos antes do lance decisivo da partida. Diogo Jota, em bom momento na tradicional equipe inglesa, anotou seu terceiro gol em três jogos no Anfield em partidas do Inglês.

CHELSEA TAMBÉM VENCE - Mais cedo, o time londrino derrotou o Burnley por 3 a 0, com gols de Hakim Ziyech, Kurt Zouma e Timo Werner, um dos principais reforços do time para a temporada. O Chelsea chegou aos 12 pontos e já figura na quarta colocação da tabela, enquanto o Burnley é o lanterna, ocupando o 20º posto, com apenas um ponto.