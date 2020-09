Reforçado por James Rodríguez e Allan, Everton supera o Tottenham na estreia

James Rodríguez - (Foto: Divulgação)

O Everton largou no Campeonato Inglês com o pé direito. O time de Liverpool derrotou o Tottenham por 1 a 0, fora de casa, em Londres, neste domingo, em duelo que marcou a estreia de seus principais reforços para a temporada, incluindo o colombiano James Rodríguez.

O gol do triunfo foi anotado pelo atacante Calvert-Lewin aos dez minutos do segundo tempo, de cabeça. Richarlison também poderia ter balançado as redes na primeira etapa, mas mandou para fora depois de driblar o goleiro. O resultado encerra um jejum de 15 partidas do Everton sem vencer o Tottenham na competição.

Além de James Rodríguez, que teve excelente atuação e comandou o meio de campo do time treinado pelo italiano Carlo Ancelotti, também estrearam o volante francês Doucouré, recém-chegado do Watford, e o volante brasileiro Allan, que veio do Napoli. Como boa parte da equipe, ele se comportou bem e mostrou segurança na marcação.

Já o Tottenham contou pela primeira vez com o lateral-direito irlandês Doherty e o volante dinamarquês Hojbjerg. O técnico Jose Mourinho pediu outros reforços para que o time seja mais competitivo. Na última temporada, a equipe londrina não conquistou títulos e não vai disputar a próxima edição da Liga dos Campeões.

Foi a quarta temporada seguida em que o Tottenham estreia sem vitória no Campeonato Inglês. Neste domingo, os anfitriões tiveram dificuldade na criação diante de um adversário disciplinado taticamente e que mostrou agressividade e intensidade no ataque. Mourinho, por sua vez, sofreu sua primeira derrota em jogos de estreia de uma liga. Ele tinha vencido 11 vezes e empatado outras sete anteriormente.

Apesar do revés, o confronto foi especial para Lucas Moura. O meia-atacante brasileiro chegou ao 500º jogo em sua carreira, o 108º dele pela equipe de Londres. O time que ele mais vezes defendeu foi o Paris Saint-Germain, com 229 aparições.

Mais cedo, em outro duelo deste domingo já encerrado, o Leicester conseguiu uma vitória expressiva sobre o West Bromwich Albion por 3 a 0, fora de casa. O defensor belga Castagne abriu o placar e o artilheiro James Vardy anotou os outros dois gols do confronto.