Recuperado de covid-19, Alex Telles volta a treinar e deve reforçar seleção

Alex Telles voltou a treinar com o Manchester United nesta sexta-feira - ( Foto: Estadão )

Recuperado de covid-19, o lateral-esquerdo Alex Telles voltou a treinar com o Manchester United nesta sexta-feira e não deve ser problema para os próximos dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O jogador era dúvida para as partidas marcadas para os dias 13 e 17 deste mês.

De acordo com o clube inglês, Telles cumpriu as duas semanas de isolamento social e voltou aos trabalhos nesta sexta, véspera da partida contra o Everton, no Goodison Park, pelo Campeonato Inglês. O técnico Ole Gunnar Solskjaer disse contar com o jogador, mas não informou se Telles será titular no fim de semana.

Recém-contratado, o lateral fez apenas uma partida pelo Manchester até agora. Após participar da vitória sobre o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, Telles desfalcou o United nas partidas contra Chelsea, RB Leipzig, Arsenal e Istanbul Basaksehir.

Ao retornar ao trabalho nesta sexta, Telles deve ter tempo suficiente para recuperar parte da forma física prejudicada pelo novo coronavírus e também pelo tempo longe dos treinos.

Para o técnico Tite, a notícia é um alívio. O treinador já perdeu o meia Philippe Coutinho e o volante Fabinho para os jogos contra Venezuela e Uruguai. E corre o risco de perder Neymar também. Nesta sexta, mesmo sem cortar o atacante, Tite já chamou Pedro, do Flamengo, para reforçar o setor ofensivo da seleção.