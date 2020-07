Recuperado da covid-19, Cantillo treina e poderá reforçar Corinthians na quinta

Cantillo passou as últimas semanas em quarentena após ter exame positivo - (Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

O técnico Tiago Nunes terá um reforço importante para o jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira, pelas quartas de final do Paulistão. Trata-se do meia colombiano Cantillo, que se recuperou da covid-19 e voltou a treinar com o grupo nesta segunda, no CT Joaquim Grava.

Cantillo passou as últimas semanas em quarentena após ter exame positivo para o novo coronavírus no dia 14 deste mês. O jogador teve apenas sintomas mais leves e não chegou a preocupar o departamento médico. Em confinamento, ele desfalcou o time no clássico com o Palmeiras, na semana passada, e também contra o Oeste, no domingo.

"Feliz de voltar a treinar. Foi um momento difícil, mas, bom, estou novamente com a equipe e espero poder, rápido, estar bem para poder ajudar. Creio que a equipe fez algo que era muito difícil, que era classificar quando tínhamos perdido partidas importantes e, bom, todos fizeram um grande trabalho e esperamos avançar de fase, que é o que queremos", disse o jogador.

Mesmo fazendo seu retorno nesta segunda, Cantillo já fez atividades com bola, além do trabalho físico. O Corinthians não informou se o colombiano chegou a participar da atividade técnica em campo reduzida comandada pelo técnico Tiago Nunes.

Estiveram em campo aqueles jogadores que não participaram dos 90 minutos da vitória sobre o Oeste, no domingo. Os demais jogadores fizeram apenas o trabalho regenerativo.

Cantillo foi o 22º jogador do Corinthians a contrair a covid-19. Apenas o goleiro Cássio admitiu publicamente que esteve infectado com o novo coronavírus.