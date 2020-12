Real Madrid derrota o Athletic Bilbao e se iguala aos líderes do Espanhol

Com um a mais por boa parte do jogo, o Real Madrid fez a lição de casa e agora sonha com a liderança do Campeonato Espanhol. Os comandados de Zinedine Zidane venceram o Athletic de Bilbao nesta terça-feira por 3 a 1 e chegaram aos 26 pontos, empatando com a Real Sociedad e o Atlético de Madrid no topo, mas atrás de ambos pelos critérios de desempate. A partida foi adiantada, válida pela 19.ª rodada.

Por mais que o triunfo tenha vindo com certa vantagem, o time da casa levou um grande susto no estádio Alfredo Di Stéfano. Com a mão direita, o goleiro Cortouis evitou o tropeço do Real Madrid já nos acréscimos, em uma investida do Bilbao pela direita. No ataque seguinte, já com o adversário aberto, Benzema fez o gol que liquidou o jogo.

O resultado positivo marca uma boa sequência para a equipe de Zidane. Afinal, contando com esse triunfo, o Real Madrid soma quatro vitórias seguidas, dentre elas, um importante triunfo no último sábado sobre o Atlético, concorrente direto para o título espanhol.

Já os visitantes tiveram o azar de ter de jogar quase a partida toda com um a menos. O experiente meia Raul Garcia levou um cartão amarelo logo aos 8 minutos de partida. Pouco depois disso, aos 13, foi penalizado pela segunda vez e teve de deixar o campo por levar o vermelho. O jogo, assim, ficou complicado para os visitantes, mas o Real também não foi tão efetivo assim. Somente aos 47 minutos, após assistência de Vinícius Júnior, foi que Toni Kross inaugurou o marcador.

Ander Capa descontou logo na volta dos vestiários, aos 7 da segunda etapa. A postura até então ofensiva dos visitantes novamente voltou a recuar, transformando a partida em ataque contra defesa. Foi aos 28 minutos que Benzema finalmente conseguiu colocar o Real à frente do placar. Bastou então administrar a vantagem, com direito a defesa salvadora do arqueiro belga nos instantes finais.

O próximo compromisso do Real Madrid será diante do Eibar, no próximo domingo. Empatados no topo com 26 pontos, os merengues torcem por tropeço da Real Sociedad, que entra em campo nesta quarta-feira, diante do Barcelona, fora de casa.