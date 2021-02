RB Leipzig supera lanterna Schalke 04 por 3 a 0 e conquista a vice-liderança

RB Leipzig x Schalke 04 - (Foto: Reprodução)

Uma equipe que, contrariando todas as expectativas, fazia uma bela campanha com grandes chances de se tornar campeão nacional. De repente, perdeu várias chances de se aproximar da liderança e parecia não engatar mais em direção ao título. O RB Leipzig, contudo, após reação na rodada passada ante o Bayer Leverkusen voltou a vencer no Campeonato Alemão, colou na vice-liderança e passou a ameaçar a soberania do Bayern de Munique.

Com placar de 3 a 0 contra o lanterna Schalke 04, a equipe comandada pelo técnico Julian Nagelsmann deu um show fora de casa em partida pela 20ª rodada e mostrou que ainda pode, e muito, brigar pelo título na Bundesliga. A partida começou equilibrada, com boas criações de chances para o Leipzig mas pouca finalização. O gol veio apenas no final da primeira etapa, com jogada dificil de Nordi Mukiele, sem chances de defesa pelo goleiro Fährmann. No segundo tempo, o Leipzig retornou disposto a manter a vitória e assim fez, com belo gol de Marcel Sabitzer após troca de passes entre Olmo e Argelino, aos 18 minutos. Após tentativa de defesa de Fährmann, que se esticou e tentou ao máximo, Orban marcou e aumentou a vantagem para os visitantes, aos 32 minutos.

O resultado deixa o Schalke 05 ainda amargando a lanterna, com 8 pontos. Já Leipzig fica na segunda colocação, com 41 pontos, 7 a menos que o líder Bayern de Munique, que enfrentou e venceu o Hertha Berlin na sexta. Logo adiante na tabela, o Wolfsburg está em terceiro, com 38 pontos após enfrentar o Augsburg nesta manhã. A partida se encerrou em 2 a 0, com gols de Weghorst e Ridle Baku. O Augsburg está em 13º lugar na tabela, com 22 pontos.

Neste sábado, o Bayer Leverkusen recebeu o Stuttgart em um duelo emocionante na BayArena. Brigando para retornar à briga pela liderança, o Leverkusen protagonizou a etapa inicial com dois belos lances de Kerem Demirbay que trouxeram os primeiros tentos da partida, aos 18 e 31 minutos. No segundo tempo, o Stuttgart reagiu e reduziu a vantagem com Kalajdzic, que marcou logo aos 5 minutos. Leon Bailey, aos 11 minutos, trouxe mais um para os donos da casa e Florian Wirtz, aos 23 minutos, aumentou a vantagem do Leverkusen.

O jogo continuava em ritmo acelerado e disputado e Kalajdzic marcou novamente para o Stuttgart. O placar foi fechado por Demarai Gray, aos 39 minutos, que ratificou a bela vitória do Leverkusen. A equipe vai ao quarto lugar, com 35 pontos, enquanto o Stuttgart permanece em décimo, com 25 pontos.

Ainda pela 20ª rodada da Bundesliga, o Freiburg venceu o Borussia Dortmund, com placar de 2 a 1 e o Mainz 05 superou o Union Berlin por 1 a 0. O resultado alçou o Freiburg ao oitavo lugar, com 30 pontos, enquanto o Borussia Dortmund continuou em sexto, com 32 pontos. O Union Berlin desceu a nona posição, com 29 pontos. Já o Mainz 05 foi a 13 pontos mas permanece na vice-laterna do Campeonato Alemão