RB Leipzig ganha do Hertha Berlin e encosta no líder Bayern de Munique no Alemão

Time do RB Leipzig - Foto: Divulgação/Assessoria

Quatro vitórias seguidas e o que parecia impossível há algumas rodadas agora se tornou realidade: o RB Leipzig encostou no líder Bayern de Munique e esquentou a briga pelo título do Campeonato Alemão. Com 3 a 0 sobre o Hertha Berlin, fora de casa, a distância para os bávaros, que era de sete pontos, despencou para dois.

Manter-se na cola do atual octacampeão nas próximas jornadas significará, ao Leipzig, a possibilidade de brigar pela liderança isolada no confronto direto marcado para sua arena, daqui cinco rodadas.

Até lá, a equipe precisa mostrar a força dos últimos jogos, o que não será nada fácil por causa de confrontos complicados diante de Borussia Moenchengladbach, Eintrach Frankfurt e Freiburg, todos na parte de cima da tabela de classificação.

A vitória fácil, apesar de sustos ao longo dos 90 minutos, veio em dia inspirado de Marcel Sabitzer, autor do gol que abriu o marcador na Arena de Berlim, e de assistência precisa para Orban fechar a conta. Ele cruzou na cabeça do companheiro.

O segundo gol dos visitantes foi anotado por Mukiele, em passe de Adams, já na segunda parte do confronto e num momento em que o Hertha era mais perigoso e estava perto do empate.

Com o resultado positivo, o Leipzig sobe para os 47 pontos, diante dos 49 do Bayern, que tropeçou duas vezes seguidas. Quando muitos imaginavam que o time bávaro ia disparar rumo ao nono título, os vacilos recentes fizeram a briga pela taça da Bundesliga esquentar novamente.

Também neste domingo, o Bayer Leverkusen, atualmente no quinto lugar, com 37 pontos, vacilou e perdeu a chance de encostar no grupo dos quatro primeiros colocados ao empatar por 1 a 1 com o Augsburg, 13º colocado, com 23 pontos.