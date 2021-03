RB Leipzig falha na pontaria, empata com o Franfkurt e se distancia do Bayern - Foto: Getty Images

O RB Leipzig perdeu dois pontos preciosos neste domingo, na briga direta para tentar acabar com a hegemonia do Bayern no Campeonato Alemão. Depois de dominar o jogo e criar inúmeras oportunidades, fez 1 a 0, mas não conseguiu segurar a vantagem e, ao ceder o 1 a 1 ao Eintracht Frankfurt, viu o time de Munique fechar a rodada com quatro pontos de vantagem.

A ideia do Leipzig era chegar no confronto direto com o Bayern, daqui duas rodadas, dependendo de suas forças para assumir a liderança. O tropeço inesperado em casa agora obriga a equipe a torcer por uma derrapada dos rivais para voltar a sonhar com a primeira posição.

Foi um dia de lamentos para o Leipzig. Sobretudo pelas grandes chances desperdiçadas na etapa inicial. Foram três claras. Além de um gol anulado por impedimento. Contudo, pecou na pontaria.

Vendo sua bola teimando em não entrar, o time do leste alemão voltou para a etapa final apostando em nova tática: o chute de fora da área. Numa das finalizações de longe, o goleiro Pratt não deu sorte no lance, espalmando a finalização de Kluivert para o meio da área. Forsberg aproveitou o rebote e, finalmente, colocou justiça no placar.

Mesmo num jogo em que era dominado, o Eintracht Frankfurt jamais desistiu e mostrou sorte para chegar ao empate. André Silva cruzou para trás e Kamada pegou errado na bola, mas conseguiu tirar do goleiro e empatou o confronto.

Pratt se redimiu com grande defesa, evitando o segundo gol. O time anfitrião ainda desperdiçou outra bela chance. No fim, os visitantes reclamaram bastante de um pênalti não marcado já nos acréscimos. Na briga por vaga na Liga dos Campeões, podiam buscar a virada.

O RB Leipzig subiu para 54 pontos, quatro a menos que o líder Bayern de Munique. O Eintracht, com 44, é o quarto, quatro atrás do Wolfsburg, com 48.