Racing bate o Boca Juniors e abre vantagem por vaga na semifinal da Libertadores

No duelo entre argentinos, o Racing derrotou o Boca Juniors por 1 a 0, nesta quarta-feira, em sua casa, o estádio El Cilindro, em Avellaneda, e largou na frente por uma vaga às semifinais da Copa Libertadores. Melgarejo, de cabeça, fez o único gol do jogo de ida das quartas de final.

Com o triunfo pelo placar mínimo, o Racing tem a vantagem do empate para avançar às semifinais. Já o Boca precisa vencer a partida em casa por dois gols de diferença para se classificar. Um novo 1 a 0, mas a favor do time xeneize, leva a definição da vaga para os pênalti. O duelo que define o adversário do Santos será na próxima quarta-feira, 23, em La Bombonera.

Nos primeiros 90 minutos do confronto, o Racing mostrou que é um time mais bem treinado. Sem estrelas e jogadores capazes de decidir um jogo, mas organizado, competitivo e muito empenhado, o time comandado por Sebastián Beccacece levou a melhor sobre o rival local apostando em uma defesa sólida, com três zagueiros, e no jogo coletivo.

Os anfitriões foram superiores em toda a partida, exceto os dez minutos finais da primeira etapa, em que os visitantes levaram perigo em duas finalizações a partir de jogadas criadas em contra-ataques rápidos, mas pararam nas boas defesas do goleiro Gabriel Arias.

No segundo tempo, o domínio dos donos da casa foi ainda maior. Com o Boca recuado em seu campo de defensa, o Racing foi ao ataque e teve paciência para chegar ao gol da vitória. Ele veio aos 15 minutos, com Melgarejo. O meio-campista paraguaio recebeu cruzamento na medida de Mena e cabeceou com firmeza para as redes.

Em vantagem, Beccacece reforçou o sistema defensivo e sua equipe não teve problemas em sustentar o triunfo diante de um Boca Juniors pouco inspirado e que terá que adotar uma postura muito diferente em La Bombonera se quiser avançar a mais uma semifinal de Libertadores.