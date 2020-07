Quando o ex-piloto Ricardo Zonta estreou na F1, seu companheiro de equipe Bruno Baptista tinha só 2 anos

Bruno Baptista é um dos pilotos mais jovens da Stock, com 23 anos - (Foto: Reprodução)

Com pilotos de 23 a 48 anos entre o mais novo e o mais idoso, o Campeonato Brasileiro de Stock Car de 2020, que começa neste domingo (26/07), às 11h30, no Autódromo de Goiânia, vai ter dois concorrentes, na mesma equipe, com uma diferença de 21 anos entre eles. Ou seja, diferença maior do que a própria idade do mais jovem participante da atual temporada de Fórmula 1, o inglês Lando Norris, que está com 20 anos.



O paulista Bruno Baptista, de 23 anos feito no último dia 24 de março, irá fazer a sua terceira temporada consecutiva na principal categoria do automobilismo brasileiro na equipe RCM, ao lado do ex-piloto de Fórmula 1 Ricardo Zonta, que já acumula 44 anos de idade.

Com esta diferença, quando Zonta começou a correr de carros, na Fórmula Chevrolet, em 1993, o seu atual companheiro de equipe ainda nem frequentava o planeta. Quatro anos depois, quando o Bruno nasceu, em 97, o seu atual parceiro da Stock já começava a correr na Fórmula 3000, onde conquistou o título que abriu o caminho para o primeiro teste de Fórmula 1, na Jordan, ainda naquela temporada.

No ano seguinte, Zonta passou a ser piloto de testes justamente da equipe McLaren, que chegou ao título mundial de Fórmula 1 com Mika Hakkinen. E, em 1999, quando o paranaense estreou na Fórmula 1 pela BAR, no dia 07 de março, Bruno completaria apenas 2 anos de idade.

Exatamente por tudo isso, o jovem Bruno vê como muito positivo correr ao lado de um piloto tão experiente como o seu atual parceiro.

Bruno Baptista vai pra sua terceira temporada no Brasileiro

“O Zonta já dividiu equipe até com o campeão mundial Jacques Villeneuve e logo na sua primeira temporada de Fórmula 1. Era um jovem também de 23 anos e surpreendeu porque chegou a ser mais rápido do que o canadense em alguns treinos oficiais. Com mais dez anos de experiência na própria Stock, vai me ajudar bastante com dicas importantes e principalmente no desenvolvimento dos nossos novos Corolla de Stock”, adianta Bruno Baptista que vai defender a equipe Toyota RCM Racing, atualmente apoiada pelas empresas Webmotors, HERO, Pro Automotive, Loctite e NGK do Brasil.