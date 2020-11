Prestes a ganhar o 7º título, Hamilton não garante presença na Fórmula 1 em 2021

Lewis Hamilton pode se sagrar sete vezes campeão da Fórmula 1, dia 15, no GP da Turquia - (Foto: Jorge Guerrero/AFP)

Lewis Hamilton pode se sagrar sete vezes campeão da Fórmula 1, dia 15, no GP da Turquia. Mas possibilidade desta enorme conquista não garante o inglês na temporada 2021. O próprio piloto "não tem garantias" de que vai dirigir o carro da Mercedes ano que vem.

"Eu gostaria de estar aqui no próximo ano, mas não há garantias disso, com certeza", disse Hamilton, ao ser questionado sobre a possibilidade do austríaco Toto Wolff deixar a chefia da Mercedes, que conquistou em Ímola, neste domingo, o sétimo título consecutivo de construtores. "Nem sei se estarei aqui no próximo ano."

Vencedor pela 93ª vez na principal categoria do automobilismo, Hamilton, de 35 anos, completou: "Eu me sinto ótimo e ainda muito forte...mas você falou de Toto e vida útil e há muitas coisas que estão na minha mente", disse o britânico, em entrevista a vários repórteres presentes no circuito de Ímola, na Itália.

Hamilton soma 282 pontos, contra 197 de Valtteri Bottas, seu companheiro na Mercedes. Para ser campeão na Turquia, com três corridas antes do final da temporada (duas no Bahrein e outra em Abu Dabi), o inglês vai precisar somar oito pontos a mais que o finlandês.