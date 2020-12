Prefeitura terá programação especial de alongamento e caminhada orientada a partir desta quarta (16)

Ainda dá tempo de preparar o condicionamento físico para entrar 2021 com mais qualidade de vida. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte, preparou atividades especiais de alongamento e caminhada orientada nos parques e praças da Capital de 16 a 30 de dezembro. Durante o período de recessos de fim de ano, as atividades terão horários diferenciados das 6h30 às 8h30 e das 18h às 20h.

As ações acontecerão simultaneamente nos parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral e Sóter, e nas Praças Belmar Fidalgo e Elias Gadia, além do Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha na Vila Nasser.

O objetivo é manter o campo-grandense em movimento no período de recesso e férias de fim de ano, alinhando as regras de biossegurança dos parques com a entrada de máscaras, aferição de temperatura e higienização das mãos.

A ação também atende ao período de férias dos agentes sociais de esporte e lazer, que retornam as oficinas do Programa Movimenta Campo Grande dia 4 de janeiro.