Portland conta com 44 pontos de McCollum e erro de Harden para obter 1ª vitória

James Harden errou passe decisivo e Rockets foram derrotados - (Foto: AFP)

CJ McCollum acertou uma cesta de três pontos a 6,3 segundos do final da prorrogação e garantiu a primeira vitória do Portland Trailblazers na temporada da NBA, neste sábado à noite, ao derrotar o Houston Rockets, em casa, por 128 a 126, após empate em 113 pontos no tempo normal.

Com oito assistências, McCollum acertou 17 de 30 arremessos e alcançou os 44 pontos. Ele teve a ajuda de Damian Lillard, autor de outros 32 pontos, além de nove assistências.

Do lado de Houston, James Harden também somou 44 pontos e ainda realizou 17 assistências, mas errou o último passe do jogo, que poderia levar a disputa para uma segunda prorrogação. O brasileiro Carlos Caboclo fez sete pontos para a equipe texana, que estreou na competição.

O Orlando Magic foi até Washington e obteve importante vitória, ao bater os Wizards por 130 a 120, com bela atuação de Terrence Ross (25 pontos) e Nikola Vucevic (22 pontos e 17 rebotes).

Do lado do time da capital, Bradley Beal conseguiu 39 pontos, mas não teve companhia constante na partida por parte de Russell Westbrook, que apesar da irregularidade conseguiu um triplo duplo (15 pontos, 12 assistências e 12 rebotes).

O brasileiro Raulzinho jogou apenas 9min09, mas teve boa atuação, ao conseguiu 11 pontos, com direito a três cestas de três pontos.

Outros resultados da rodada: Phoenix 103 x 106 Sacramento, Utah 111 x 116 Minnesota, Toronto 114 x 119 San Antonio, Atlanta 122 x 112 Memphis, Indiana 125 x 106 Chicago, Philadelphia 109 x 89 New York, Cleveland 128 x 119 Detroit e Oklahoma 109 x 107 Charlotte.