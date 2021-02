Ponte Preta fecha contratação de Paulo Sérgio, vice-artilheiro do Brasil em 2020

A diretoria da Ponte Preta anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante Paulo Sérgio. Ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CSA e é o terceiro reforço do clube paulista para a temporada 2021. Antes dele, o meia Thalles e o meia-atacante Bruno Michel foram confirmados.

Vice-artilheiro do Brasil em 2020 com 23 gols, sendo dez pelo CSA, Paulo Sérgio, de 31 anos, realizou exames médicos nesta terça-feira e assinou contrato até o fim da próxima Série B.

Além do CSA, Paulo Sérgio defendeu ABC e FC Cascavel em 2020. Revelado pelo Flamengo, o atacante passou ainda por Figueirense, Náutico, Operário, Paraná, Avaí, Criciúma, Fortaleza e Juventude.

A Ponte Preta deve anunciar nos próximos dias pelo menos mais duas contratações: o meia Gabriel Terra, ex-Juventude, e o atacante Tiago Reis, do Vasco.

Presente no Grupo B do Paulistão, ao lado de São Bento, São Paulo e Ferroviária, a Ponte Preta estreará contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, no fim de semana do dia 28 de fevereiro.