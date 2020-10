Ponte Preta confirma acerto com o zagueiro Ruan Renato, ex-Botafogo

Ruan Renato é anunciado pela Ponte - (Foto: Divulgação Ponte Preta )

Depois do técnico Marcelo Oliveira apontar a necessidade de reforços, a diretoria da Ponte Preta foi ao mercado e nesta sexta-feira confirmou mais uma contratação. Trata-se do zagueiro Ruan Renato, que estava sem clube depois de rescindir com o Botafogo.

O defensor de 26 anos desembarcou em Campinas nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato até 31 de janeiro de 2021, quando se encerra a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vai existir a opção de prorrogação por mais um ano.

Revelado no Mogi Mirim, Ruan Renato passou por Santa Rita-AL, Guaratinguetá, Juventude, Vitória e Figueirense antes de ser contratado pelo Botafogo no final da temporada passada. Em 2020, disputou apenas quatro jogos antes de deixar o time carioca.

Na Ponte Preta, Ruan Renato chega para qualificar o sistema defensivo, que é um dos piores da Série B, com 20 gols sofridos em 16 jogos. Atualmente, o técnico Marcelo Oliveira conta com Alisson, Léo, Luizão Rayan e Wellington Carvalho para o setor.

Nos últimos dias, o clube campineiro já havia acertado com o lateral-direito Léo Pereira (ex-Treze-PB), o volante Barreto (ex-Red Bull Bragantino) e os atacantes Tiago Orobó (ex-Fortaleza) e Wanderley (ex-Coritiba).