Ponte Preta anuncia rescisão amigável com atacante Safira

A passagem de Safira pela Ponte Preta chegou ao fim. Na tarde desta sexta-feira, o clube anunciou, através de uma nota oficial, que o contrato do atacante foi rescindido de forma amigável. "A Macaca agradece ao atleta pelos bons serviços prestados e deseja boa sorte em seus próximos desafios", postou o clube.

O atacante chegou no início do ano e marcou apenas um gol em 12 jogos. Após entrar no final da semifinal do Paulistão contra o Palmeiras, Safira não foi mais utilizado.

Com a chegada de Osman, Moisés, Zé Roberto e Matheus Peixoto para a Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante sequer vinha sendo relacionado pelo técnico João Brigatti.

Em campo, a Ponte Preta se prepara para o jogo de sábado, contra o Sampaio Corrêa, às 21 horas, no Estádio Castelão, em São Luís-MA, pela sexta rodada da Série B.

Embalada pela classificação à quarta fase da Copa do Brasil, a Ponte tem oito pontos e está na briga por uma vaga no G-4. O técnico João Brigatti, porém, deve poupar alguns titulares devido à sequência de jogos.