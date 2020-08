Pogba testa positivo para o coronavírus e fica fora da convocação da França

Sem poder contar com o meio-campista do Manchester United o treinador decidiu dar uma chance a Eduardo Camavinga, jogador de apenas 17 anos do Rennes - (Foto: Reuters)

O meio-campista Paul Pogba testou positivo para o coronavírus e, por isso, ficou fora da lista de convocados da seleção da França para os seus primeiros compromissos na Liga das Nações. A revelação de que o jogador está infectado veio do técnico da equipe nacional, Didier Deschamps.

"Eu tive de fazer uma mudança no último minuto porque Paul Pogba iria estar na equipe. Infelizmente para ele, se submeteu a um teste ontem (quarta-feira), com o resultado positivo saindo nesta manhã", afirmou Deschamps, que também não pôde convocar outro jogador que contraiu o coronavírus, o volante Tanguy Ndombele, do Tottenham.

Sem poder contar com o meio-campista do Manchester United o treinador decidiu dar uma chance a Eduardo Camavinga, jogador de apenas 17 anos do Rennes, para os compromissos diante da Suécia e da Croácia, marcados para os dias 5 e 8 de setembro, respectivamente.

Essa é a primeira convocação de Camavinga. E a lista tem outros dois novatos: o meia Houssem Aouar, do Lyon, e o zagueiro Dayot Upamecano, do RB Leipzig. A relação também possui uma surpresa, o volante Adrian Rabiot, da Juventus, que não era lembrado desde que havia pedido para deixar a lista de suplentes da França para a Copa do Mundo de 2018.

Em função da pandemia do coronavírus, a seleção francesa, a atual campeã mundial, não entra em campo desde novembro de 2019. Confira a lista de convocados de Deschamps para encerrar esse longo hiato:

Confira abaixo a lista de convocados da França:

Goleiros: Steve Mandanda (Olympique de Marselha), Hugo Lloris (Tottenham) e Mike Maignan (Lille).

Defensores: Léo Dubois (Lyon), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barcelona), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Lucas Digne (Everton) e Ferland Mendy (Real Madrid).

Meio-campistas: Adrien Rabiot (Juventus), Eduardo Camavinga (Rennes), N'Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Moussa Sissoko (Tottenham) e Houssem Aouar (Lyon).

Atacantes: Wissam Ben Yedder (Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Jonathan Ikoné (Lille), Anthony Martial (Manchester United) e Kylian Mbappé (PSG).