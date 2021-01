Perto de completar 54 anos, Kazu Miura renova com o Yokohama FC

Aos 50 anos, Kazu renova contrato com o Yokohama FC - (Foto: Getty Images)

O veterano atacante japonês Kazuyoshi Miura, que completa 54 anos no dia 26 de fevereiro, renovou seu contrato com o Yokohama FC por mais uma temporada nesta segunda-feira. Ele é o jogador profissional de futebol mais velho do mundo.

Apelidado de "Rei Kazu", o jogador disputará sua 36ª temporada. O atacante disputou quatro jogos pelo seu clube no ano passado, tornando-se o jogador mais velho da história da Primeira Divisão Japonesa (J-League), com 53 anos e nove meses. A liga japonesa anunciou em suas redes sociais o "retorno do rei".

No Yokohama FC desde 2016, Kazu bate regularmente recordes relacionados à idade. Em 2017, por exemplo, ele se tornou o jogador mais velho a marcar em uma partida profissional, batendo a lenda inglesa Stanley Matthews, que ganhou a Bola de Ouro em 1956.

Nascido em Shizuoka, no Japão, ele deixou seu país ainda aos 15 anos para tentar ser jogador de futebol no Brasil. Foi formado pelo Santos, atuou pelo Palmeiras e rodou por outros times brasileiros na década de 80.

Kazu retornou ao Japão em 1990, atuou em diversos clubes do seu país e teve passagem pela seleção, tendo marcado 55 gols em 89 partidas internacionais pelo Japão. Em 1998, ele vivia a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, o que não ocorreu devido a um problema com o então técnico da seleção japonesa.