Pelicans dominam garrafão e batem o Utah Jazz com boa atuação de Zion Williamson

Principais destaques dos Pelicans foram Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball e J.J. Redick - (Foto: AP /Gerald Herbert)

Na busca por uma melhor colocação na Conferência Oeste, que o coloque na briga por uma vaga nos playoffs, o New Orleans Pelicans conseguiu um importante resultado na rodada de segunda-feira da NBA. Em casa, a franquia da Louisiania derrotou o Utah Jazz, time com a melhor campanha da liga até o momento, pelo placar de 129 a 124.

Para isso, os Pelicans tiveram uma grande atuação dentro do garrafão. A equipe anotou 74 dos 129 pontos dentro da área pintada, suficientes para superar os 17 arremessos do perímetro (de três pontos) convertidos pelo Jazz durante o jogo (39,5% de aproveitamento).

Os principais destaques dos Pelicans foram Zion Williamson (26 pontos e 10 rebotes), Brandon Ingram (26 pontos), Lonzo Ball (23 pontos, oito assistências e sete rebotes) e J.J. Redick (17 pontos). No Jazz, brilharam Bogdan Bogdanovic (31 pontos e sete rebotes), Rudy Gobert (22 pontos, nove rebotes e cinco tocos), Donovan Mitchell (21 pontos e oito assistências) e Jordan Clarkson (20 pontos).

Agora com 15 vitórias e 19 derrotas, os Pelicans estão na 11.ª colocação da conferência, mais próximos da zona de classificação aos playoffs. O Jaz, que teve seu oitavo revés em 35 partidas, segue com boa vantagem sobre o segundo colocado, que é o Los Angeles Lakers.

No Leste, a liderança está com o Philadelphia 76ers, que recebeu o Indiana Pacers e venceu pelo placar de 130 a 114. O resultado garante por mais uma rodada a ponta ao time da Filadélfia, que enfrenta a concorrência do Brooklyn Nets, outro que venceu na rodada de segunda-feira - fez 124 a 113 no San Antonio Spurs, no Texas.

O cestinha dos 76ers foi Shake Milton, com 26 pontos em 29 minutos. Mas Joel Embiid e Ben Simmons fizeram boa partida também: o camaronês chegou a um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 24 pontos e 13 rebotes e o australiano anotou 18 pontos.

Pelo lado derrotado, o pivô lituano Domantas Sabonis flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) de 15 pontos, nove rebotes e sete assistências, Malcom Brogdon foi o cestinha com 20 pontos e Sumner foi importante vindo do banco de reservas ao anotar 18 pontos.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Orlando Magic 124 x 130 Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers 130 x 114 Indiana Pacers

Chicago Bulls 112 x 118 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 129 x 124 Utah Jazz

San Antonio Spurs 113 x 124 Brooklyn Nets

Houston Rockets 90 x 101 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 123 x 111 Charlotte Hornets

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns