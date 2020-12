Patrick de Paula volta a treinar, mas não deve reforçar Palmeiras no domingo

Sem atuar há quase um mês por causa de uma lesão muscular na coxa direita, o volante Patrick de Paula foi o destaque do treino do Palmeiras na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol.

O jogador participou normalmente do treino técnico juntamente com o restante do grupo, formado por atletas que não atuaram no empate, por 1 a 1, com o América-MG, no primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

Patrick está fora do time alviverde desde o dia 2, quando sentiu a contusão ainda no primeiro tempo do jogo com o Delfin (Equador), pela Copa Libertadores, logo após ter aberto o placar com um belo gol.

O Palmeiras volta a campo no domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 18h15, no Allianz Parque, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Patrick ainda não deve ser utilizado nesta partida.

O time do técnico Abel Ferreira é o sexto colocado, com 41 pontos. Além da Copa do Brasil e do Brasileiro, o time de Palestra Itália também está na semifinal da Libertadores e terá como rival o River Plate.