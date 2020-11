Passaporte europeu, idade e boa fase fazem Brenner ser cobiçado na Europa

Brenner vive grande fase no São Paulo - (Foto: Wilton Junior/Estadão)

A grande fase vivida por Brenner tem ajudado muito o São Paulo dentro de campo e pode ajudar também fora das quatro linhas. O jovem atacante tem diversas características que atraem os clubes europeus e, em razão disso, a diretoria do time paulista projeta receber boas ofertas pelo jogador em breve. Mas para tranquilidade dos torcedores são-paulinos, o atacante deve ficar, pelo menos, até junho do ano que vem.

A janela de transferência dos principais países da Europa está fechada, o que dá tranquilidade para a torcida e a atual diretoria tricolor, que deixará o cargo no final do ano. A definição sobre o futuro de Brenner estará nas mãos do próximo presidente. Julio Casares e Roberto Natel disputam o pleito.

De acordo com o site italiano Calciomercato, pelo menos seis times já demonstraram interesse no jogador: Paris Saint-Germain, Milan, Lazio, Juventus, Arsenal e Ajax. O Estadão apurou que, por enquanto, não chegaram propostas pelo jogador, apenas algumas sondagens. Mas a direção vê isso como algo natural, já que o atleta começou a ter destaque recentemente.

Brenner, de 20 anos, tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022 e o clube tem 100% de seus direitos econômicos. Ou seja, todo o valor negociado em uma futura venda do atleta irá para o clube. A multa contratual para clubes do exterior que quiser levá-lo é de 50 milhões de euros (R$ 318,5 milhões). Se algum time brasileiro quiser contratá-lo, o valor é de R$ 100 milhões.

Existem três pontos que fazem com que Brenner se torne um alvo em potencial para os grandes clubes da Europa: ele é jovem (tem apenas 20 anos), está em processo final para obter passaporte europeu (não ocuparia uma vaga de estrangeiro) e vive um grande momento com a camisa tricolor.

O jogador está tirando passaporte italiano e, com isso, pode ser contratado pela maioria dos times europeus sem ocupar vaga de estrangeiro no clube. Toda a documentação deve ficar pronta até julho do ano que vem. Esse diferencial do passaporte ajuda na valorização do atleta.

O garoto foi promovido ao time principal do São Paulo por Rogério Ceni, quando ele treinava a equipe. Nos últimos 11 jogos, Brenner fez 13 gols. Na temporada, são 17 gols em 26 partidas. As últimas duas bolas na redes foram na última quarta-feira na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Rio de Janeiro, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.