Palmeiras se irrita e desiste da contratação do técnico Miguel Ángel Ramírez

Após conversas nos últimos dois dias e reuniões no Equador, o Palmeiras desistiu da contratação do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. O treinador aceitou dirigir o clube, mas disse que não poderia deixar o Independiente Del Valle neste momento. A atitude irritou os palmeirenses, que têm pressa para acertar com um substituto de Vanderlei Luxemburgo.

A desistência do Palmeiras aconteceu na noite da última terça-feira, após reuniões com o treinador, no Equador. Ramírez acertou salários e todas as exigências feitas por ele foram acatadas pelo Palmeiras, mas o espanhol informou que só poderia assumir o clube após o Del Valle deixar a Libertadores. O cenário pode mudar apenas se o Del Vale for eliminado nesta quarta-feira, mas a chance é pequena.

O espanhol chegou até a indicar reforços para o Palmeiras e um diretor jurídico do clube paulista foi para o Equador, junto com o diretor de futebol, Anderson Barros, para acertar o contrato e a ideia era anunciá-lo ainda nesta quarta-feira. Os dirigentes foram para o Equador em um avião da Crefisa, patrocinadora do clube.

O que mais irritou a diretoria do Palmeiras foi o fato de Ramírez não ter dito em momento algum que gostaria de encerrar seu ciclo na Libertadores pelo Del Valle. O anúncio só aconteceu após clube e treinador acertarem todas as pendências.

Sem Ramírez, o Palmeiras volta a estaca zero na busca por um treinador, mas a ideia é manter a busca por um estrangeiro. Nomes como dos argentinos Gabriel Heinze e Guillermo Schelotto são comentados. Guto Ferreira e Rogério Ceni também são especulados. Enquanto isso, o time segue sendo comandado pelo auxiliar técnico Andrey Lopes.

O Del Valle é o segundo colocado do Grupo B, com 9 pontos. O Flamengo lidera com 12, o Junior Barranquilla tem 6 e o Barcelona-EQU aparece com 3. Nesta quarta, o Flamengo recebe o Junior e o Del Valle joga no Equador com o Barcelona.

O time equatoriano é eliminado se perder para o Barcelona e o Junior derrotar o Flamengo. Neste caso, a disputa seria no saldo de gols. Neste momento, o Del Vale tem 4 de saldo e o Junior, -2.