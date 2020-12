Palmeiras joga mal e empata com Libertad no Paraguai, pela Libertadores

O Palmeiras ligou o sinal amarelo na Copa Libertadores. Nem tanto pelo resultado conseguido na partida de ida das quartas de final do torneio, um bom empate em 1 a 1 com o Libertad, no Paraguai. Mas sim pelo que jogou nos quase 100 minutos de bola rolando, nesta terça-feira. Em campo, o time paraguaio sufocou os brasileiros do começo ao final da partida e mostrou que tem chances de avançar às semifinais mesmo no jogo da volta, marcado para semana que vem, no Allianz Parque.

Para a partida da volta, o time brasileiro terá um reforço importante: o técnico Abel Ferreira, recuperado da covid-19, voltará a dirigir a equipe.

No começo do jogo, o Palmeiras parecia o time que foi treinado por Vanderlei Luxemburgo, e não o dos últimos jogos. Lento, com muitos erros de passe e sem criatividade, o time sofreu e levou um sufoco até marcar o primeiro gol do jogo.

Weverton percebeu que teria uma noite difícil logo aos três minutos. Zé Rafael foi recuar uma bola de cabeça do meio-campo, errou o passe e complicou a defesa. Bareiro dominou com espaço e chutou no ângulo, mas o goleiro alviverde fez excelente defesa.

Aos oito minutos, um lance que poderia ter mudado o jogo. Gabriel Menino levantou bola na área e Rony foi para o lance, mas o zagueiro paraguaio fez o bloqueio com uma cotovelada. O VAR (Árbitro de Vídeo) chamou o juiz, mas ele não assinalou a penalidade.

O Libertad continuou em cima do Palmeiras e perdeu mais chances aos 14, com um chute forte de Espinoza, e aos 16, com Bareiro, que recebeu livre na área e tocou na saída de Weverton, mas a bola bateu na trave.

Acuado, o Palmeiras tentou parar o jogo, cadenciando ainda mais seus toques. Mesmo assim, o Libertad teve outra boa chance aos 35. Bareiro cruzou na área e Cardozo, sozinho, cabeceou à esquerda do gol.

O Palmeiras mal conseguia sair da defesa, mas conseguiu um escanteio aos 38 minutos. Gustavo Scarpa bateu muito bem e o zagueiro Gustavo Gómez, revelado pelo Libertad, cabeceou sem chances para o goleiro Martín Silva: 1 a 0 para o time brasileiro.

O gol sofrido deixou o Libertad nervoso e o Palmeiras perdeu ótima chance para aumentar o placar. Em cobrança de falta perto da área, Gustavo Scarpa bateu e acertou a trave. No rebote, Rony não conseguiu mandar para o gol.

O segundo tempo começou parecido com o primeiro, com o time paraguaio levando mais perigo. De tanto insistir, o Libertad chegou ao gol de empate. Aos 16 minutos, Bareira recebeu pela direita, cortou para a esquerda e cruzou para Espinoza marcar o gol de cabeça. Ele contou com uma falha do goleiro Weverton, que saiu muito mal no lance.

O Palmeiras mandou a campo Lucas Lima e Emerson Santos. Aos 23, o Palmeiras perdeu ótima chance de desempatar. Danilo apareceu na entrada da área, driblou o zagueiro e ficou cara a cara com Martín Silva, que fez ótima defesa após o chute do volante.

O jogo ficou mais truncado e o Palmeiras chegou com perigo aos 40, com Lucas Lima em cobrança de falta para ótima defesa de Martín Silva. O próprio Lucas Lima foi expulso aos 50 minutos do segundo tempo e na última chance do jogo, aos 53, Espinoza bateu falta na trave.

FICHA TÉCNICA:

LIBERTAD-PAR 1 x 1 PALMEIRAS

LIBERTAD-PAR - Martín Silva; Ramirez, Luis Cardozo, Adorno e Piris; Campuzano, Espinosa, Bareiro e Cáceres (Hugo Martínez); Adrián Martínez (Villalba) e Óscar Cardozo (Ferreira). Técnico: Gustavo Morínigo.

PALMEIRAS - Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael (Emerson Santos), Gabriel Verón (Breno Lopes), Raphael Veiga (Lucas Lima) e Gustavo Scarpa (Gabriel Silva); Rony (Willian). Técnico: Vitor Castanheira (auxiliar).

GOLS - Gustavo Gómez, aos 38 minutos do primeiro tempo. Espinoza, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Rafael, Campuzano, Cáceres, Raphael Veiga, Gabriel Menino, Luis Cardozo.

CARTÕES VERMELHOS - Lucas Lima e Vitor Castanheira (auxiliar).

ÁRBITRO - Fernando Rapallini (ARG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).