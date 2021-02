Palmeiras enfrenta Defensa y Justicia pela Recopa em 7 e 14 de abril

O Palmeiras já sabe as datas em que decidirá o título da Recopa Sul-Americana com o Defensa y Justicia. A Conmebol definiu que a partida de ida, na Argentina, acontece no dia 7 de abril. A volta será realizada em São Paulo, no dia 14 de abril.

A entidade, anteriormente, havia reservado datas em fevereiro para os jogos. Porém, com o acúmulo de partidas na temporada palmeirense, optou-se pelo adiamento.

Também foram confirmadas as datas de todas as fases da Libertadores de 2021. As equipes brasileiras que se classificarem à fase prévia, jogarão nas semanas dos dias 10 e 17 de março, ou seja, duas semanas após o término do Campeonato Brasileiro, que tem sua última rodada agendada para o dia 25 de fevereiro.

O sorteio dos grupos ocorre em 16 de abril, quando já serão conhecidos todos os participantes da competição, incluindo os classificados das fases anteriores. A fase de grupos do principal torneio continental começa em 21 de abril, e as demais rodadas acontecem nas cinco semanas subsequentes.

As oitavas de final acontecem no mês de agosto, enquanto as quartas de final estão agendadas para setembro, e as semifinais para outubro. O título da Libertadores será decidido em 20 de novembro, mas ainda não há local confirmado.