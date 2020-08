Pablo admite mudança no estilo de jogo do São Paulo para poder vencer o clássico

Pablo, artilheiro do São Paulo - (Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC)

Artilheiro do São Paulo, com sete gols, o atacante Pablo expressou a importância do clássico, deste domingo, às 11 horas, no Morumbi, diante do Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, ao admitir, nesta sexta-feira, que o time tricolor deva mudar seu estilo de jogo, se for preciso, para obter a vitória.

"A gente tem de vencer. Se tiver que abrir mão do nosso estilo para vencer, óbvio que vamos fazer isso, disse o centroavante, em entrevista coletiva, após o treino. "Teve jogo que não jogamos como gostamos, de ter a bola o tempo inteiro, como contra o Fortaleza, que (o time) se propôs a se defender mais. Vencer é o mais importante. Se tiver que vencer da forma como a gente gosta, muito melhor, mas se tiver que abrir mão para vencer, a gente vai abrir sim."

O atleta afirmou que o elenco está de acordo com as recentes mudanças feitas pelo técnico Fernando Diniz na escalação do time titular, como alterar a zaga anteriormente formada por Bruno Alves e Arboleda e agora representada por Diego Costa e o lateral Léo, improvisado. "Quem decide é o Fernando, não devo falar de mudanças. A gente tem elenco e todos têm condições de jogar. Quem jogar tem que corresponder. As decisões são do Fernando, ele tem apoio dos jogadores, aceitamos isso."

Diante do Corinthians, Diniz terá de fazer pelo menos uma alteração por motivo de contusão. Daniel quebrou o antebraço diante do Athletico-PR e foi submetido a uma cirurgia. Pablo falou da importância do experiente jogador e da falta que fará na partida.

"Um cara que treina muito, se dedica muito, de corpo e alma. O cara que mais foi campeão na história do futebol. Fará muita falta. Mas a gente tem que saber que o jogador que entrar não será para fazer o que o Dani faz. Não tem como copiar. Esse atleta tem suas características, tem que entrar e fazer seu jogo da melhor maneira possível. Não tem que ter pressão, não tem que ter ansiedade.

Para a vaga de Daniel Alves, Diniz tem a opção de Luan, Igor Gomes, Liziero e Hernanes. Luciano, autor dos dois gols que garantiram as duas últimas vitórias da equipe no Campeonato Brasileiro, tenta se recuperar de dores musculares, enquanto o lateral-esquerdo Reinaldo está fora, suspenso, após o terceiro cartão amarelo recebido contra o Athletico.