Odair Hellmann recebe proposta dos Emirados Árabes e deixa Fluminense

Odair Hellmann deixou o Fluminense - (Foto: Mailson Santana/ Fluminense FC)

A diretoria do Fluminense confirmou nesta segunda-feira a saída do técnico Odair Hellmann. O treinador de 43 anos deixa o clube carioca para treinar o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. O auxiliar técnico permanente Marcão assume o comando do time até o fim da temporada, segundo a direção do Flu.

"Odair Hellmann não é mais técnico do Fluminense. O treinador comunicou à diretoria que aceitou uma proposta de um clube de fora do Brasil e deixou o comando do Tricolor", anunciou o Fluminense. Auxiliar de Odair, Maurício Dulac também está deixando o time brasileiro.

Odair, que se destacou no cenário nacional como treinador do Internacional, tinha contrato com o clube carioca até o fim deste ano. Ele e o Flu chegaram a abrir negociação para renovação, mas o técnico pediu para adiar as conversas para o final deste ano. Odair vai se despedir do elenco nesta terça após folga dos jogadores nesta segunda.

O treinador deixa o Flu após exatos 50 jogos, com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, totalizando um aproveitamento de 56% de aproveitamento. Foram 75 gols marcados e 47 sofridos no período.

Com Odair à frente da comissão técnica, a equipe carioca faturou o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e foi vice-campeão estadual. "O Fluminense agradece o trabalho realizado por Odair Hellmann e Maurício Dulac a frente da equipe e lhes deseja sucesso em suas carreiras."

No Brasileirão, o Flu vinha fazendo boa campanha com Odair no comando. O time ocupa o quinto lugar, com 39 pontos, a oito do líder São Paulo. Apesar da proximidade das primeiras colocações, o treinador vinha sofrendo críticas nas redes sociais, o que vinha lhe incomodando.

"Na rede social tudo pode, né?! As pessoas ficam escondidas atrás de um computador. E às vezes se dizendo torcedor do Fluminense, mas com certeza não são porque só atrapalham. Atrapalha o ambiente só falar coisa negativa. Aí quando acontece a derrota, aquilo tudo se potencializa, o que não deveria acontecer. Não deveria nem ter voz esse tipo de situação", reclamou Odair, recentemente.