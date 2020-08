No Rio, Vasco empata sem gols contra o Grêmio e perde a liderança do Brasileirão

O Vasco não fez valer o mando de campo e, neste domingo, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols contra o Grêmio, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada - (Foto: Divulgação)

O Vasco não fez valer o mando de campo e, neste domingo, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols contra o Grêmio, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada. O jogo foi lento e sem grandes oportunidades para ambos os lados.

O resultado deixou os cariocas na vice-liderança com 10 pontos, dois a menos do que o líder Internacional. No entanto tem um a partida a menos. O Grêmio, por sua vez, aparece na oitava colocação com sete pontos, em posição intermediária na tabela de classificação.

O Grêmio, mesmo em São Januário, foi para cima do Vasco. Logo aos 5 minutos, Alisson mandou um petardo e exigiu grande defesa de Fernando Miguel. O jogo ficou mascado, lento e sem grandes oportunidades. O mesmo Alisson precisou quebrar a monotonia aos 38. Ele bateu firme, a bola desviou em Leandro Castán e Fernando Miguel ainda tocou nela antes de explodir na trave.

O segundo tempo também começou lento, sem chances. O Vasco criou a primeira chance aos 15 minutos. Após lambança de Paulo Victor, que saiu errado em escanteio, Ricardo Graça chutou de primeira, mas errou o alvo.

Aos 34 minutos, Vinícius recebeu de Cano e mandou para o gol. Paulo Victor fez boa defesa. O jogo caminhou para o final sem outras chances e sem a rede balançar, mas com sete cartões amarelos - cinco do Vasco e dois do Grêmio.

O Vasco jogará pela sexta rodada no próximo sábado, às 19 horas, quando fará o clássico carioca diante do Fluminense no estádio do Maracanã. O Grêmio, por outro lado, teve o seu jogo adiado contra o Goiás por conta da final do Campeonato Gaúcho. O clube tricolor só jogará pelo Brasileirão em 3 de setembro contra o Sport na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 x 0 GRÊMIO

VASCO - Fernando Miguel; Claudio Winck (Cayo Tenório), Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Bruno César) e Benítez (Vinícius); Talles Magno, German Cano (Ribamar) e Vinícius. Técnico: Ramon Menezes.

GRÊMIO - Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson (Everton), Jean Pyerre (Thiago Neves) e Pepê (Guilherme Azevedo); Isaque (Thaciano). Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Benítez, Cayo Tenório, Andrey e Ribamar (Vasco); Matheus Henrique e Thaciano (Grêmio).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).