No Paraguai, Palmeiras abre as quartas de final da Libertadores na terça-feira

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta sexta-feira as datas e os horário dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras vai abrir a próxima fase da competição com a partida da próxima terça-feira, no Paraguai, contra o Libertad, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, às 19h15, será a vez do confronto brasileiro pela competição entre Grêmio e Santos, em Porto Alegre.

As partidas de volta já serão na semana seguinte. Assim como no jogo de ida, o Palmeiras entrará em campo na terça-feira, dia 15, às 21h30. O compromisso no estádio Allianz Parque, em São Paulo, será diante do mesmo Libertad. Na quarta será a vez de Santos e Grêmio se enfrentarem a partir das 19h15 no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Esses quatro confrontos terão transmissão para o Brasil pela FOX Sports.

O outro encontro de quartas de final já marcado será entre River Plate e Nacional, do Uruguai. As duas partidas serão nas próximas quintas-feiras, às 21h30. O primeiro jogo está marcado para a Argentina. Para o público brasileiro os dois jogos terão exibição pelo Facebook. As semifinais da Libertadores estão agendadas para as duas primeiras semanas de janeiro.

Além dos jogos de quartas de final, a Conmebol confirmou a data de realização da partida restante válida pelas oitavas de final. Após vencer em Porto Alegre por 1 a 0, o Boca Juniors recebe o Internacional na próxima quarta-feira, às 21h30. Esse confronto sofreu uma alteração porque o primeiro jogo acabou adiado em sinal de luto pela morte do ídolo argentino Diego Maradona em 25 de novembro.

Quem passar entre Internacional e Boca Juniors terá o confronto das quartas de final contra o Racing já nas duas quartas-feiras seguintes, às 21h30. No dia 16 será realizado o jogo de ida e para a antevéspera do Natal, dia 23, está marcada a partida de volta.

Confira o calendário da Copa Libertadores:

08/12

21h30

Libertad-PAR x Palmeiras - Quartas de final - FOX Sports

09/12

19h15

Grêmio x Santos - Quartas de final - FOX Sports

21h30

Boca Juniors-ARG x Internacional - Oitavas de final - Conmebol TV

10/12

21h30

River Plate-ARG x Nacional-URU - Quartas de final - Facebook

15/12

21h30

Palmeiras x Libertad-PAR - Quartas de final - FOX Sports

16/12

19h15

Santos x Grêmio - Quartas de final - FOX Sports

21h30

Boca Juniors-ARG/Internacional x Racing-ARG - 21h30 - Quartas de final - Conmebol TV

17/12

21h30

Nacional-URU x River Plate-ARG - Quartas de final - Facebook

23/12

21h30

Boca Juniors-ARG/Internacional x Racing-ARG - Quartas de final - Conmebol TV