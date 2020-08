No dia da abertura do Campeonato Francês, clubes revelam mais casos de covid-19

A poucas horas do jogo de abertura do Campeonato Francês, dois clubes da primeira divisão revelaram nesta sexta-feira novos casos de covid-19 em seus elencos. Monaco e Lens, que vão entrar em campo no domingo, pela primeira rodada, informaram que tem um jogador cada com o novo coronavírus.

O Monaco não revelou o nome do atleta infectado, mas garantiu já ter avisado às autoridades da Ligue 1, que organiza o Campeonato Francês. No domingo, a equipe vai receber o Reims em seu estádio em seu primeiro jogo na competição.

Já o Lens identificou publicamente o caso positivo. Trata-se do zagueiro Jonathan Clauss. De acordo com o técnico Franck Haise, o atleta está sem sintomas e já está isolado dos demais jogadores da equipe. De volta à primeira divisão, o Lens estreará contra o Nice, fora de casa.

O Campeonato Francês tem início nesta sexta-feira, com a partida entre Bordeaux e Nantes, às 14 horas, pelo horário de Brasília. No sábado, serão mais dois jogos e, no dia seguinte, quatro partidas serão disputadas.

As demais serão realizadas somente em setembro, por envolver times que estão ou estavam disputando partidas na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Ou porque tiveram casos de covid-19 no elenco.

O Paris Saint-Germain, atual campeão francês, vai disputar a final da Liga dos Campeões no domingo, contra o Bayern de Munique. Por isso sua estreia na competição nacional foi adiada para 16 de setembro, contra o Metz. No dia 15, jogará o Lyon, eliminado na semifinal da mesma competição europeia - superado justamente pelo Bayern, nesta semana. O time francês vai visitar o Montpellier.

PRIMEIRO ADIAMENTO - O primeiro jogo adiado do Francês foi justamente o que deveria abrir o campeonato, nesta sexta, envolvendo Olympique de Marselha e Saint-Étienne. Mas quatro casos de covid-19 no elenco do time de Marselha forçaram a mudança na data para 17 de setembro. Assim, Bordeaux x Nantes foi antecipado de sábado para esta sexta, abrindo a competição.