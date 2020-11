No Brasil, Abel Ferreira diz estar motivado para 'fazer história' no Palmeiras

Abel Ferreira deixou o PAOK, da Grécia, para acertar com o Palmeiras e substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido há quase 20 dias. - ( Foto: Fabricio Crepaldi)

Abel Ferreira desembarcou na manha desta segunda-feira em São Paulo para começar a sua trajetória como técnico do Palmeiras. No aeroporto, o treinador português falou rapidamente com a imprensa. Ele garantiu estar motivado para "fazer história" e novamente apontou a grandeza do clube alviverde como fator determinante para aceitar a proposta.

"Peço desculpas porque estou muito cansado, foram dias muito intensos, fuso horário diferente, viagem de noite, mas sem dúvidas estou com muita motivação de fazer história aqui", afirmou. "É um grande clube, com um grande elenco, uma grande academia, oferece todas as condições para um profissional ter sucesso. Isso que me seduziu", explicou.

Abel Ferreira deixou o PAOK, da Grécia, para acertar com o Palmeiras e substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido há quase 20 dias. Ele será o primeiro português da história do clube, o oitavo europeu e o 23º estrangeiro. Seu contrato tem validade até o fim de 2022.

"Tinha mais dois anos de contrato, todas as partes tiveram de abdicar. Sabemos que a exigência e cobrança aqui são grandes, mas é assim que gosto de ver o futebol, com exigência máxima porque só assim conseguimos estar no topo", frisou o novo comandante palmeirense.

Abel estará no Allianz Parque nesta segunda-feira para assistir ao confronto contra o Atlético-MG, às 17h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O time será dirigido pela última vez pelo interino Andrey Lopes, o Cebola, que busca sua quarta vitória em cinco jogos.

Antes, o técnico vai à Academia de Futebol para conhecer as instalações do clube e também os seus novos comandados, que estão concentrados para o duelo. Ele já deve comandar o primeiro treino na terça-feira e sua estreia será no duelo contra o Red Bull Bragantino, quinta-feira, às 19 horas, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.