Neymar se diz de 'cabeça fria' e afirma que deveria ter ignorado insulto racista

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, voltou a se manifestar nesta segunda-feira - ( Foto: Estadão )

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, voltou a se manifestar nesta segunda-feira sobre o caso em que alega ter sido vítima de racismo durante jogo pelo Campeonato Francês. Em texto publicado nas redes sociais, o camisa 10 afirmou que agora, de "cabeça fria", analisa que deveria ter ignorado as palavras do espanhol Álvaro González, do Olympique de Marselha, mas lamenta que não conseguiu se conter.

"Deveria ter ignorado? Não sei ainda... Hoje com a cabeça fria respondo que sim. Mas oportunamente eu e meus companheiros pedimos ajuda aos árbitros e fomos ignorados. Esse é o ponto!", escreveu o jogador. Neymar publicou a mesma mensagem também em inglês, além de ter colocado na sua página no Instagram diversos recados de apoio e também de repercussão sobre o incidente.

Durante a discussão com o espanhol, Neymar acabou expulso. "Achei que poderia sair sem fazer nada porque percebi que os responsáveis não fariam nada. Não percebiam ou ignoravam. Durante o jogo queria dar a resposta como sempre, jogando futebol. Os fatos mostram que não consegui. Me revoltei", escreveu o jogador, que conta ter refletido bastante sobre o episódio.

O camisa 10 afirmou que no futebol os insultos fazem parte das provocações, porém tudo tem limite. "No nosso esporte, as agressões, insultos, palavrões são do jogo, da disputa. Não dá para ser carinhoso. Entendo esse cara (Álvaro González) em parte. Faz parte do jogo. Mas o preconceito e a intolerância são inaceitáveis", comentou Neymar.

No recado, o brasileiro cobrou mais participação da arbitragem para coibir casos de racismo. "Eu sou negro, filho de negro, neto e bisneto de negro. Tenho orgulho e não me vejo diferente de ninguém. Ontem (domingo) eu queria que os responsáveis pelo jogo (árbitro, auxiliares) se posicionassem de modo imparcial e entendessem que não cabe tal atitude preconceituosa", afirmou.