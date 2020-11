Neymar faz tratamento manhã, tarde e noite para encarar o Uruguai na terça-feira

Neymar passa por treinamento para poder entrar em campo pela seleção - (Foto: Christian Hartmann/Reuters)

Neymar faz tratamento três vezes ao dia na Granja Comary, em Teresópolis, na tentativa de curar a lesão muscular e defender a seleção brasileira no jogo contra o Uruguai, terça-feira, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022.

O jogador, que tem desfalcado o Paris Saint-Germain nas últimas partidas e está fora do jogo de sexta-feira, frente à Venezuela, na sexta-feira, na Neo Química Arena, em Itaquera, faz sessões de fisioterapia de manhã, à tarde e à noite, juntamente com corridas leves em volta dos gramados e exercícios de mobilidade.

Além de Neymar, Douglas Luiz, Danilo, Gabriel Jesus e Everton Ribeiro não participaram da sessão de treinamento, que teve cerca de uma hora de duração, na qual Tite dirigiu exercícios de aperfeiçoamento de cruzamentos e finalizações, juntamente com trabalhos de ataque contra defesa.

De sua lista de convocados original, Tite perdeu cinco jogadores. São eles: Rodrigo Caio, Fabinho, Philippe Coutinho (todos por lesão), Eder Militão e Casemiro (ambos por covid-19). Foram chamados Felipe, Diego Carlos, Allan, Bruno Guimarães e Paquetá.