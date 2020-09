Neymar entra na lista de devedores da Espanha por dívida de R$ 228 milhões

O valor é referente aos quatro anos em que o jogador viveu em Barcelona e também à sua transferência ao Paris Saint-Germain - (Foto: Pascal Rossignol / Reuters)

O atacante Neymar deixou o Barcelona em 2017 rumo ao Paris Saint-Germain, onde está até hoje, mas deixou para trás uma dívida com o Fisco espanhol. Nesta quarta-feira, o brasileiro entrou pela primeira vez na lista de inadimplentes da Agência Tributária da Espanha. Em um lista publicada pela entidade em seu site oficial, não pagou até 31 de dezembro de 2019 uma dívida de 34,6 milhões de euros (R$ 228 milhões na cotação atual) entre tributos e impostos.

Neymar é a pessoa física com maior débito a ser pago junto ao Fisco espanhol. O valor é referente aos quatro anos em que o jogador viveu em Barcelona e também à sua transferência ao Paris Saint-Germain em agosto de 2017.

O Tesouro espanhol estava desde o ano passado investigando a transferência de Neymar para o clube francês e o bônus de renovação acordado com o Barcelona antes de sua saída. Como a transação aconteceu oficialmente em agosto de 2017, o atacante passou mais de 183 dias na cidade da região da Catalunha, ou seja, deveria ter declarado todo o seu rendimento anual normalmente, como residente fiscal na Espanha.

A lista tem nomes de pessoas físicas que, em 31 de dezembro de 2019, tinham dívidas com a administração fiscal superiores a 1 milhão de euros (R$ 6,6 milhões). Os valores atribuídos a Neymar desbancam o empresário Agapito García Sánchez do primeiro lugar entre os mais devedores - ele deve cerca de 16 milhões de euros (R$ 105 milhões) ao tesouro.

Outras pessoas conhecidas na lista dos maiores devedores ao Fisco espanhol são a atriz espanhola Paz Vega, com dívida de 2,6 milhões de euros (R$ 17,1 milhões); a apresentadora Patricia Conde, com 1,9 milhão de euros (R$ 12,5 milhões); e o ex-jogador argentino Gabriel Milito, com 1,8 milhão de euros (R$ 11,8 milhões).