Nelsinho Piquet brilha em Interlagos e vence a 1º na Stock Car; Barrichello é 7º

NELSON PIQUET JR. - ( FOTO: DUDA BAIRROS/VICAR)

Neste sábado, a Stock Car teve a disputa da segunda etapa da temporada 2020, em Interlagos, e consagrou um vencedor inédito. Trata-se de Nelsinho Piquet, que deu show no circuito paulistano e triunfou pela primeira vez na categoria máxima do automobilismo brasileiro.

"O carro estava muito bom desde a primeira saída dos boxes. A classificação foi boa e a estratégia certa. Agradeço à equipe e a todos que seguiram acreditando. Acho que nesse campeonato vamos dar muito trabalho, brigando no final do ano", disse Piquet à SporTV.

O piloto da Full Time Sports largou em segundo e precisou superar o pole position Cesar Ramos para cruzar a linha de chegada em primeiro. O concorrente da Ipiranga Racing chegou a cair para quarto, mas se recuperou para terminar a prova em segundo.

Quem completou o pódio foi Ricardo Zonta, da Shell V-Power, logo à frente de Rafael Suzuki, da Full Time Sports. Os quatro primeiros colocados guiam o Toyota Corolla, novo carro da Stock Car para 2020.

Na quinta posição, apareceu o primeiro Chevrolet Cruze, outro modelo da categoria para este ano, no qual o campeonato passa a ser multimarcas. O piloto a fechar o top-5 foi Ricardo Maurício, da Eurofarma.

Gabriel Casagrande, com o Cruze da equipe RMattheis, foi o sexto, à frente de Rubens Barrichello, campeão da Stock Car em 2014 e mais um representante da Toyota, com o time Full Time Sports.

Nas duas posições seguintes, carros da Chevrolet: Gaetano di Mauro, da Shell Vogel, e Allam Khodair, da Blau Motorsport, respectivamente. Quem completou o top-10 foi Bruno Baptista, com o Corolla da equipe RCM.

Com o resultado da prova deste sábado, a terceira da Stock Car em 2020 após a rodada dupla de Goiânia, o campeonato tem um empate triplo na liderança. Barrichello, Zonta e Ramos somam 52 pontos, contra 50 de Piquet.

Na sequência, aparecem os companheiros Maurício e Daniel Serra, atual tricampeão, com 47 e 42 pontos, respectivamente. A próxima etapa da temporada acontece neste domingo, também em Interlagos, com a Corrida do Milhão Solidário.